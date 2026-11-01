Meta Sessizce Yapay Zekalı Kombin Uygulaması Çıkardı

Meta, yapay zeka destekli kombin uygulaması Style Sketch'i herhangi bir duyuru yapmadan App Store ve Google Play'e koydu. 2 Ekim 2026'dan beri App Store'da bulunan ve 28 Ekim 2026'da fark edilen ücretsiz uygulamayı Endonezya, Singapur ve Tayland'daki kullanıcılar indirebiliyor. Türkiye'de sunulmayan uygulamanın App Store'daki dil listesinde Türkçe de var.

Style Sketch'in Çalışma Şekli

Instagram hesabını bağlayan kullanıcının daha önce paylaştığı fotoğraflardan sanal bir dolap kendiliğinden oluşuyor. Instagram'da görünmeyen parçaları dolaba eklemek için fotoğraf çekmek, kısa bir video kaydetmek ya da galeriden görsel yüklemek yetiyor. Uygulamayı ilk fark eden sosyal medya danışmanı Matt Navarra, Facebook hesabının da bağlanabildiğini yazdı. Google Play'deki tanıtım metni Facebook'u da anarken App Store sayfası Instagram dışında bir hesaptan söz etmiyor.

Style Sketch dolaptaki parçalardan kullanıcının tarzına ve vücuduna uyan kombinler hazırlıyor. Dolaba eklenen parça sayısı arttıkça önerileri de iyileşiyor. Pek giymediği bir ceket ya da ayakkabı gibi tek bir parçayı seçen kullanıcı, o parçanın etrafında kurulmuş yeni kombinler de alabiliyor. TechCrunch ve FoneArena, Alta girişimini ve Google'ın Fotoğraflar uygulaması için duyurduğu sanal gardırop özelliğini uygulamanın rakipleri arasında sayıyor.

Sanal Model ve Kombin Planlama

Uygulama önerdiği kombinleri kullanıcının vücut tipine ve ten rengine göre eşleştirdiği gerçekçi bir model üzerinde gösteriyor. Ana ekran, o günün hava durumunu hesaba katan günlük kombin önerileriyle açılıyor. Mağazadaki ekran görüntülerinde, haftasını "pazartesi-perşembe ofis, cuma rahat" gibi bir cümleyle anlatan kullanıcı her gün için ayrı bir kombin alıyor.

Seyahate çıkacak kullanıcı gideceği yeri, kalacağı süreyi ve yapacağı etkinlikleri girdiğinde uygulama, hava tahminine göre gün gün bir kombin planı çıkarıyor. Trendlere göz atıp beğendiği bir görünümün benzerini kendi dolabından kurmak da mümkün. Kararsız kalan kullanıcı, 2 kombini arkadaşına gönderip onun fikrini sorabiliyor.

Style Sketch Türkiye'de Henüz Yok

Style Sketch'i 30 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'deki App Store ve Google Play mağazalarında bulmak mümkün değil. Uygulamanın App Store'daki dil listesi İngilizce dahil 34 dilden oluşuyor ve Türkçe de bunların arasında. TechCrunch'ın yorum talebine yanıt vermeyen Meta, uygulamayı başka ülkelere açıp açmayacağını da açıklamadı. Şirket Temmuz 2026'da sessizce yayımladığı oyun yapma uygulaması Pocket'ı da Türkiye'de erişime açmamıştı.

Google Play'de 50 binden fazla indirilen uygulama, App Store'da 29 Ekim 2026'da 14.0 sürümüne ulaştı ve iPhone'da iOS 18 ve üstünü istiyor. TechCrunch'ın haberi Style Sketch'i Meta'nın sanal evcil hayvan uygulaması Waddle World, Pocket ve yapay zeka videolarından oluşan Vibes ile birlikte şirketin son dönemde çıkardığı yeni uygulamalar arasında sayıyor.

Uygulamanın Topladığı Veriler

Style Sketch, App Store'da kullanım koşulları ve gizlilik politikası olarak Instagram'ın belgelerine bağlantı veriyor. Google Play'de ise Facebook'un belgelerini de listeliyor. Google Play'deki veri güvenliği beyanında Meta üçüncü taraflarla veri paylaşmadığını, verileri aktarım sırasında şifrelediğini ve silme talebi kabul ettiğini yazıyor. Uygulamanın toplayabileceği veriler arasında ad, kullanıcı kimliği, cihaz kimliği ve uygulama etkileşimleri bulunuyor. Fotoğrafların ve ırk ile etnik köken bilgisinin paylaşılması isteğe bağlı.

App Store'daki gizlilik etiketi daha geniş bir liste veriyor. Apple'ın doğrulamadığı bu etikette Meta, konum, kişiler, arama geçmişi ve hassas bilgiler gibi verileri kullanıcının kimliğiyle ilişkilendirebileceğini beyan ediyor. Meta'ya göre bu verilerin kullanım amaçları arasında üçüncü taraf reklamcılığı da bulunuyor. Instagram bağlantısını açan kullanıcı, hesabında paylaştığı fotoğrafları da bu uygulamaya aktarmış oluyor.

Editörün Yorumu

Kombin uygulamalarında en zahmetli iş dolabı kurmak. Style Sketch bu adımı yıllardır biriken Instagram paylaşımlarıyla kısaltıyor. Bu yüzden Alta gibi girişimlerden daha geniş bir kitleye ulaşacağını düşünüyorum. Öte yandan sanal model vücut tipi ve ten rengi gibi kişisel bilgilere dayanıyor. Üstelik 2 mağazadaki veri beyanları bu bilgilerin nasıl kullanılacağını aynı açıklıkla anlatmıyor. Uygulama Türkiye'ye gelirse Instagram hesabınızı bağlamadan önce izinleri tek tek gözden geçirmenizi öneririm.