Meta'dan TikTok'a Alternatif: Burada Hiçbir Şey Gerçek Olmayacak

Meta, TikTok'a benzer yeni bir video platformu sunuyor. Meta AI'a eklenecek olan Vibes, TikTok'un aksine gerçek videolar değil, yapay zeka ile oluşturulmuş videolarla dolu olacak. Kullanıcılar, kendi akışlarında çeşitli AI (Yapay Zeka) videoları arasında gezinebilecek. Bunlar ayrıca Facebook ve Instagram'da da kullanılabilecek.

Meta, TikTok Alternatifi Vibes'ı Duyurdu

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, kendi Meta AI uygulaması için TikTok'ta videolar arasında gezinerek zaman geçirenlerin ilgisini çekecek yeni özelliği Vibes'ı duyurdu. Çin merkezli ByteDance'in TikTok platformunun aksine burada sadece yapay zeka ile üretilen videolar yer alacak. Kullanıcıların akışı tamamen AI videolarından oluşacak.

Üretken yapay zeka video oluşturma araçları, insanların yaratıcılığını tamamen serbest bırakmasına izin verdiği için akışta yer alan videolar da içerik bakımından inanılmaz çeşitlilik gösteriyor. Örneğin Meta tarafından paylaşılan örnek bir videoda büyük, tüylü ve kravat takan sevimli bir yaratığın motosiklet sürdüğü görülüyor.

Vibes, kullanıcıları sadece video izlemekle de sınırlı tutmuyor. Dileyen kullanıcılar, akıştaki bir videoyu yeniden düzenleme imkânına sahip. Yeni görsel ve müzik eklenebiliyor veya stili tamamen kullanıcının zevkine uygun bir şekilde ayarlanabiliyor. Hiçbir video ilgi çekici gelmezse hayalinizdeki görüntüyü elde etmek için sıfırdan başlama seçeneğiniz de var.

Bu videolar son hâlini aldıktan sonra doğrudan Vibes üzerinden paylaşılabiliyor. Ayrıca Instagram ve Facebook'ta hikâye veya Reels videosu olarak yayınlanabiliyor. Bu sadece bir ya da birkaç arkadaşa göndermek isteniyorsa direkt mesaj aracılığıyla gönderme seçeneğinden de yararlanılabiliyor.

Şirketin açıklamasına göre şu anda daha gelişmiş video oluşturma araçları üzerinde çalışılıyor. Yeni araçlar, ilerleyen aylarda kullanıma sunulacak ancak şu anki araçlar dahi saatlerce ekranı kaydırmanıza neden olacak kadar ilgi çekici görünüyor. Ne yazık ki Meta AI şu anlık Türkiye'de mevcut değil. Dolayısıyla Vibes da Türkiye'de kullanılamıyor. Meta AI'ın Türkiye'de ne zaman erişime açılacağı ise belirsizliğini koruyor.