Şirketlerin Yapay Zekaya Eğilimi Artıyor: Meta'dan Yeni Atılım!

Şirketin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Meta, özellikle yapay zekâ modellerini çalıştırmak için ilk özel çipini üretiyor.

Meta yapay zekâ çalışmalarını artırırken, CEO Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde şirketin "yapay zekâ planlarını milyarlarca insana faydalı ve anlamlı olacak şekilde tanıtma fırsatı" gördüğünü söyledi. Bahsi geçen çip ve diğer altyapı planları, Meta'nın yapay zekâya önemli kaynaklar yatıran diğer teknoloji devleriyle rekabet edebilmesi için kritik araçlar olabilir.

Meta, Yapay Zekâ Çipini Neden Üretiyor?

Meta'nın yeni MTIA çipi, Meta Başkan Yardımcısı ve Altyapı Başkanı Santosh Janardhan'ın bir blog yazısında belirttiğine göre şirketin pek çok projesinin de daha hızlı ilerleyebilmesinin önünü açacak. Görünüşe göre çip, CPU'lardan "daha fazla işlem gücü ve verimliliği" sağlıyor ve "dâhili iş yükleri için özelleştiriliyor".

Janardhan, Meta'nın MTIA çipleri ve GPU'ların bir kombinasyonu ile "her iş yükü için daha iyi performans, daha düşük gecikme süresi ve daha fazla verimlilik sağlayacaklarına" inandığını belirtiyor.

Meta, Yapay Zekâ Verimlilik Çipini Ne Zaman Tamamlamayı Planlıyor?

MTIA, özellikle yapay zekâ işlem gücüne olan talebin giderek arttığı düşünüldüğünde Meta için büyük bir nimet olabilir ancak TechCrunch'ın haberine göre MTIA çipinin 2025'e kadar çıkmayacağı düşünüldüğünde daha önlerinde uzun bir yol var gibi görünüyor.

Janardhan, Meta'nın ayrıca "yapay zekâ için optimize edilmiş" ve "üretilmesi daha hızlı ve daha uygun maliyetli" olacak bir "yeni nesil veri merkezi tasarımı" üzerinde çalıştığını söyledi ve şirket ayrıca "dünyanın en hızlı yapay zekâ süper bilgisayarlarından biri olduğuna inandığımız" Research SuperCluster (RSC) AI Supercomputer'ın gücünü de met etti.

Bu Meta'nın RSC ile ilgili yeni bir söylemi değil, keza şirket geçen yıldan bu yana süper bilgisayarıyla ilgili övgü dolu sözler paylaşıyor ancak şirket, diğer özel çipler de dâhil olmak üzere en büyük teknoloji devlerinin çoğunun artan sayıda yapay zekâ girişimine karşı öne çıkmaya çalışırken, kendi yapay zekâ donanımına olan inancıyla övünmek istemesi oldukça normal.