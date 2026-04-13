Meta'dan Büyük Proje! Mark Zuckerberg Aynı Anda Her Yerde Olacak

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi şirketlerin üst kuruluşu olan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in aynı anda her yerde olmasını sağlayacak bir proje üzerinde çalışılıyor. Teknoloji devi Meta, Zuckerberg'in tüm düşünce ve konuşma tarzına hâkim, son derece gelişmiş bir dijital klon geliştiriyor.

Mark Zuckerberg'in Dijital Klonu Nasıl Oluşturulacak?

Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'in dijital klonu, yapay zeka sayesinde hayata geçirilecek. Bu proje kapsamında herkese açık veriler kullanılacak. Bunun için de geçmişteki röportajları, sosyal medya paylaşımları ve kendisinin kaleme aldığı yazılar kullanılacak. Bu karakter o kadar gelişmiş olacak ki Zuckerberg'in en sık kullandığı kelimeler ve anlatım tarzı bile eğitim sürecine dahil edilecek.

Yeni karakter sadece kelimelerden ibaret olmayacak. Zuckerberg'in göz kırpma sıklığı ve tüm mimikleri en ince ayrıntısına kadar taranarak üç boyutlu bir model oluşturulacak. Yani sadece sabit bir dudak oynatma animasyonu bulunmayacak. Bu karaktere bir soru sorulduğunda verilen yanıtta nasıl bir duygu olacağına bağlı olarak yüz hareketleri de devreye girecek.

Mark Zuckerberg'in Dijital Klonu İçin Hangi Model Kullanılacak?

Meta, Mark Zuckerberg'in dijital klonunu oluşturmak için kendi açık kaynaklı büyük dil modeli olan Llama'yı kullanacak. Bu karakter tamamen Zuckerberg'in kendi verileri ile eğitileceği için ChatGPT ve benzeri genel sohbet botlarının aksine doğrudan Meta CEO'su gibi davranacak. Eğer daha önce Character AI ve benzeri platformları kullandıysanız bunun aşağı yukarı nasıl çalışacağını tahmin edebilirsiniz.

Bu arada yapay zeka karakteri oluşturulurken kusursuzluk için insan yönlendirmelerinde de bulunulacak. Yani yapay zeka bir cevap verdiğinde eğer beklentileri karşılamazsa Zuckerberg'in böyle bir durumda ne diyeceği yönünde geri bildirimde bulunulacak ve Zuckerberg'in dijital ikizi de bir sonraki yanıtında bunu göz önüne almaya başlayacak.

Mark Zuckerberg'in Dijital Klonu Ne Amaçla Kullanılacak?

Meta'nın Zuckerberg'in dijital klonunu geliştirmesi elbette insanların onunla etkileşime geçerek eğlenmesini sağlamak değil. Bilindiği üzere Meta, büyük bir şirket ve sayısız çalışanı bünyesinde barındırıyor. Her personel ile tek tek görüşmesi neredeyse imkânsıza yakın. Yani çalışanlar kolay kolay bir konuda Zuckerberg'in görüşünü alamıyor.

Teknoloji devi, personellerin daha iyi projeler üzerinde çalışmaya başlaması için Zuckerberg'in dijital klonunu bir rehber olarak sunacak. Yani bir çalışan, kafasında "Hikayeye bakanları görmeme gibi avantajlara sahip olan bir ücretli abonelik hizmeti hakkında Mark Zuckerberg ne düşünürdü?" gibi bir soru belirdiğinde Zuckerberg'in kendisiyle iletişime geçemese de onun dijital ikizi ile etkileşim kurup fikir alabilecek.

Mark Zuckerberg'in Klon Projesi Ne Zaman Hayata Geçirilecek?

Mark Zuckerberg'in dijital klonunu yapmaya dayanan bu projenin ne zaman uygulama aşamasına geçeceği belirlenmedi ancak Meta şu an bu yapay zeka karakterini şirket içinde test etmeye başlamış gibi görünüyor. Şimdilik geliştirme aşamasında olduğu için muhtemelen geniş çaplı olarak sunulma gibi bir durumu yok fakat ilerleyen aylarda şirket genelinde daha yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor. Yakın zamanda genel kullanıma açılma ihtimali ise şu anlık çok düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Dijital klon yapmak, yapay zeka teknolojilerinin kolay erişilebilir hâle gelmesi sayesinde çok pratik bir hâl aldı ama kabul etmek gerekir ki bunlarla tamamen sizi yansıtan bir sanal ikize sahip olmak oldukça zor. Mark Zuckerberg'in dijital klonu, mevcut dijital klonlardan çok daha kapsamlı şekilde geliştiriliyor. O yüzden bu proje tamamen hayata geçirildiğinde ortaya nasıl bir şeyin çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum.