Hideo Kojima Oyunu Meğerse Bu Zamana Kadar Yanlış Anlaşılmış

Çıkışının üzerinden geçen yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ile ilgili büyük bir gerçek ortaya çıktı. Meğerse oyunun uyarıda bulunduğu konu düşünülenden tamamıyla farklıymış. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Metal Gear Solid 2, Yapay Zeka Kehanetinde Bulunmuyormuş

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, 2001 yılındaki çıkışı ile oyun dünyasında derin izler bırakmıştı. Bu zamanda dahi tartışmaların odağına gelebilen oyun, kendilerine Sons of Libery adını veren bir terörist grup tarafından el konulan Big Shell isimli bir temizlik tesisinde geçiyordu. Her ne kadar internetin yaygınlaşması, sosyal medyanın doğuşu ve bu bağlamda bilgi kirliliğinin ciddi oranda artmasının ardından gözler bir kez daha Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty'ye dönmüştü.

WIRED tarafından gerçekleştirilen yeni Tech Support bölümüne katılan Hideo Kojima, bu oyun ile yapay zeka kehanetinden ziyade dijital dünyaya geçişin yaratacağı etkilerin sorgulandığını söyledi. Yani internete düşen bir bilginin her daim orada kalması, her şeyin kaydedilmesi ve kontrol edilmesi gibi konular, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty merkezinde yer alıyor ve fikirlerin filtresiz bir şekilde dolaşıma girdiği bir dünyayı düşlüyormuş.

Mem kavramına, yani bilgi, fikirler ve kültür yoluyla nesilden nesle geçen unsurun odak noktasında olduğunu söyleyen Kojima, bunun ciddi bir tehdit anlamına geldiğini de sözlerine ekledi. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty oyununun bu kadar fazla konuşulmasının altında yatan sebep de bu diyebiliriz.

Oyunda işlenen konular büyük ölçüde gerçeğe dönüşmüş olsa da Kojima, bunun kendisi için bir gurur değil de endişe kaynağı olduğunu söylüyor. Çünkü toplumun, gitmesinden korktuğu bir yolda gidiyormuş. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hideo Kojima dijital çağdan endişe duymakta haklı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.