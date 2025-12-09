OD Hideo Kojima İçin Büyük Bir Risk Olabilir

Sektörün çılgın ismi Hideo Kojima, Konami firmasından ayrıldı ayrılalı içinde tuttuğu projeleri ile karşımıza çıkmaya başladı. Death Stranding oyunlarının ardından, halihazırda OD odak noktasına alınmış iken arka planda da casusluk temalı Physnt için de ön hazırlık aşaması devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Beyond the Strand'in kapsamında yeni fragmanı yayınlanan OD, büyük bir ilgi odağı olsa da aslında Hideo Kojima ve Kojima Productions stüdyosu için büyük bir risk taşıyor.

OD, Hideo Kojima İçin Kariyerinin En Riskli Hamlesi

İptal edilen Silent Hills sonrasında hayranların büyük bir özlemle beklediği korku türüne esaslı bir giriş niteliği taşıyan oyun için, aslında tam anlamıyla 'oyun' demek de zor gibi görünüyor. Öyle ki Kojima bile Ananweb tarafından gerçekleştirilen röportaj sırasında oyunu tanımlamakta zorluk çektiğini ifade etti.

Kariyeri boyunca Death Stranding ve Metal Gear Solid oyunlarını geliştirir iken tanıdık belli başlı sistemlerin olması ile işi bir parça kolay olmuşsa da, OD ile servis modeli sıfırdan hazırlanacakmış. Bunun da bir hayli zorlayıcı olduğu söyleniyor. Ancak bu değişimin sadece oynanışta değil, sunum ve dağıtım modelinde de hedefleniyormuş. Yani Kojima Productions, aşina olunan oyun hizmeti yaklaşımına kabuk değiştirmeyi istiyor. Elbette bu durum, pek çok belirsizliği de beraberinde getirir iken, beklendiği şekilde gelişip gelişmeyeceği de bilinmiyor.

Röportaj sırasında Knock fragmanına da değinen Hideo Kojima, oyunun doğasına ilişkin fikirler edinebileceğimiz ipuçlarının yerleştirilmiş olduğunu söylüyor. Ne var ki bunun için dikkatli izlemek ve parçaları birleştirmek gerekiyormuş. Yine de esas etkinin oyunu oynadığımız zaman yaşanacağı söyleniyor.

Ünlü oyun yapımcısının fikirleri aslında bir hayli çılgınca diyebiliriz. Mesela Beyond the Strand sırasında yayınlanan OD ardından Kojima, dünyadaki korkutucu türden mekanları görmeyi ve sonrasında da bir hayaleti taratabilmeyi ve bunu yaptığı için de ödül almayı istediğini dile getirmişti. Bakalım bu oyun bizlere nasıl bir deneyim yaşatacak? Sabırsızlıkla beklemedeyiz.