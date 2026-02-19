Akıllı Sürüş Destekli MG ZS Hybrid+'ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu

MG, kısa bir süre önce ZS Hybrid+ modelinin Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Büyük batarya ve güçlü elektrik motoru ile birlikte gelen otomobilin Türkiye fiyatı netlik kazandı. Düşük yakıt tüketimi gibi önemli avantajlarla ön plana çıkan aracın "uçuk" sayılabilecek bir fiyat etiketi bulunmuyor.

MG ZS Hybrid+'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

MG ZS Hybrid+, Türkiye'de 2 milyon 385 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Lansmana özel cam tavan özel hediye olarak veriliyor. Tam hibrit sisteme saihp olan otomobil, pek çok gelişmiş özellikle donatıldı. Bulunduğu her ortamda dikkatlerin doğrudan üzerine çekilmesini sağlayacak olan bir tasarıma sahip olan araç an itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

MG ZS Hybrid+'ın Özellikleri Neler?

MG ZS Hybrid+, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, isteğe bağlı olarak sunulan elektrikli açılabilir panoramik cam tavan ve konfor odaklı döşemelerle kaplı bir iç tasarıma sahip. Sürücü ve yolcuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan araç, sürüş sırasında dikkat dağınıklığını minimum seviyede tutmak için iç tarafta oldukça minimal bir tasarım benimsiyor.

Yeni otomobil, MG'nin gelişmiş sürüş destek sistemi ile beraber geliyor. Bu sistem, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirme desteği, şerit ihlali uyarısı,acil durumda şeritte tutma, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma uyarısı, kapı açma uyarısı, kör nokta uyarısı gibi özellikler içeriyor. Her biri seyir hâlindeyken hayati önem taşıyor.

Araç 360 derece kamera sistemi ile donatıldı. Bu sayede dar alanlarda hareket etmek çok daha zahmetsiz bir hâle geliyor. Park sırasında çevrenizi daha net bir şekilde görmenize yardımcı olan otomobil, dinamik geri görüş desteği sayesinde kolay bir park imkânı sağlıyor. 12,3 inç gösterge paneli, 12,3 inç dokunmatik ekrana sahip araba, beyaz, siyah, gri, gümüş, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile sunuluyor.

ZS Hybrid+, 4430 mm uzunluğa, 1818 mm genişliğe ve 1635 mm yüksekliğe sahip. Arka tekerlek ile ön tekerlek arası mesafe 2606 mm. 443 litrelik bagaj hacmi olan otomobil, benzinli motor (102 beygir) ve elektrik motoru (136 beygir) ile geliyor. 250 Nm tork sunan araba, etkili bir kalkış yapıyor.