530 KM Menzilli Kia EV5 Türkiye'ye Geliyor! Tarih Verildi

Dikkat çekici özellikleri sayesinde ilk tanıtıldığı günden bu yana Türkiye'ye ne zaman geleceği merak edilen Kia EV5 hakkında açıklama geldi. Kia Genel Müdürü Can Ağyel, katıldığı bir programda EV5 modelinin satış tarihini paylaştı. Ayrıca aracın beklenen başlangıç fiyatına da değindi.

Kia EV5, Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Kia Genel Müdürü Ağyel'in açıklamasına göre Kia EV5, Türkiye'ye 2026 yılının son çeyreğinde gelecek. Bu da aracın satışa sunulmasının "en erken" Ekim ayını bulacağını gösteriyor. Bu da iç hacminin Sorento büyüklüğünde olduğu belirtilen otomobilin piyasaya sürülmesinin önünde henüz çok fazla zaman olduğunu gösteriyor.

Kia EV5'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kia EV5'in Türkiye fiyatı net bir şekilde açıklanmadı fakat bununla ilgili çok önemli bir ipucu paylaşıldı. Aracın yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı netlik kazandı. Bununla birlikte Ağyel, yeni gelecek otomobilin marka algısına hizmet edecek bir model olacağını ifade etti.

Kia EV5'in Özellikleri Neler?

Kia EV5, düz katlanabilen ikinci sıra koltuklar ile birlikte geliyor. Geniş bir ikinci sıra diz mesafesi ile kullanıcılara rahat bir hareket alanı sunan otomobilin ön koltuklarında ısıtma ve havalandırma özelliklerinin yanı sıra sürücü koltuğunda özel bir masaj özelliği de bulunuyor. Kia'nin elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği E-GMP platformu üzerine inşa edilen EV5, 400V sistemle birlikte geliyor.

WLTP standartlarına göre tek bir şarjla 530 kilometreye kadar yol katedebilen otomobil, 1200 kilograma kadar çekme kapasitesi sunuyor. 566 litre bagaj hacmine sahip olan araba, V2L, V2H ve V2G desteği sayesinde aracınızı bir şarj cihazı gibi kullanabiliyorsunuz. Yapay zeka asistanı içeren otomobil, uzaktan akıllı park yardımı, dinamik hız sabitleyici, otoyol sürüş asistanı sağlıyor. Ayrıca arka çapraz, geri park ve kör nokta çarpışma önleme sistemine sahip.