Türkler Günde Kaç Kez Doktora Gidiyor? MHRS Sonuçları Şaşırttı!

Türkler bir günde kaç kere doktora gidiyor? Türk halkının bir günde kaç adet randevu oluşturduğu bilgisi yayınlandı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi tarafından yayınlanan verilere göre bir gün içerisinde milyonlarca randevu MHRS sistemi üzerinden oluşturuluyor. Peki oluşturan randevu sayısı kaç? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye Günde Kaç Kez Doktora Gidiyor? MHRS Rakamları Şaşırttı!

Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişim artık her zamankinden daha yoğun. Son açıklamalara göre MHRS üzerinden bir günde ortalama 1,7 milyon randevu oluşturuluyor. Bu sayı, “Türkiye günde kaç kez doktora gidiyor?” sorusunu tekrar gündeme getirdi.

Rakamlar, toplumun sağlık hizmetini ne kadar aktif kullandığını açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu yoğunluk birkaç önemli eğilimi işaret ediyor. İlk olarak, vatandaşlar artık en küçük sağlık şikayetinde bile randevu oluşturmaya yöneliyor. Dahiliye, ortopedi, göz hastalıkları ve kadın doğum branşları ise neredeyse günün her saatinde dolup taşıyor.

Bu tablo, şehirlerdeki nüfus yoğunluğu ve yaşam temposuyla birleşince sağlık kuruluşlarının kapasitesini zorlayan bir “günlük trafiğe” dönüşüyor. Diğer yandan alınan randevuların önemli bir kısmının kullanılmaması sistemde verimsizlik yaratıyor. Bu durum, MHRS’de onaylı randevu döneminin başlamasına yol açtı. Artık vatandaşların randevuya gerçekten gidip gitmediği daha sıkı takip ediliyor ve hekim başına planlanan hasta akışı daha sağlıklı yönetilmeye çalışılıyor.

Günlük 1,7 milyon randevu yılda yaklaşık 620 milyon sağlık başvurusu anlamına geliyor. Bu da Türkiye’de neredeyse her vatandaşın yılda ortalama 7-8 kez doktora başvurduğunu ortaya koyuyor. Böyle bir yoğunluk, hem sağlık alışkanlıklarımızın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor hem de sistemin teknik altyapısının ne kadar büyük bir yükü taşımak zorunda olduğunu hatırlatıyor.

Türkiye’nin dijital sağlık altyapısı böylesine büyük bir talebi aynı anda karşılayabilir hâle gelse de uzmanlar randevuların daha verimli kullanılmasının sistemin geleceği açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...