Not Defteri'ne Büyük Yenilik Geliyor! Bu Özellik Çok Sevilecek

Microsoft, Windows 11'e kullanıcıların ekstra bir program yüklemesine gerek kalmadan bütün verileri bir arada toplayabileceği bir özellik getiriyor. Not Defteri'ne eklenecek yeni özellik sayesinde daha geniş bir araç yelpazesine sahip olacak ve dilediğiniz gibi tablo oluşturup özelleştirebileceksiniz.

Not Defteri'nde Tablo Oluşturulabilecek

Windows Insider programının Dev ve Canary kanallarındaki kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni özellik, Not Defteri'nde tablo oluşturmayı mümkün hâle getirdi. Henüz genel kullanıcı kitlesine sunulmayan bu özellik sayesinde Not Defteri'nde tablolar oluşturarak daha düzenli bir şekilde not tutabileceksiniz.

Yeni özellik genel kullanıma sunulduktan sonra uygulamanın üst bölümünde biçimlendirme seçeneklerinin arasında yeni bir tablo seçeneğini göreceksiniz. Yazıyı kalınlaştırmak ya da italik hâle getirmeye benzer şekilde bu seçeneğe tıklayarak anında bir tablo ekleyebileceksiniz fakat tablo eklemenin tek yolu bu olmayacak.

Kullanıcılar dilerse klavyeyi kullanarak da tablo oluşturabilecek. Bu, Markdown işaretleme dili sayesinde mümkün olacak. "|" ve "-" gibi işaretleri kullanarak tabloyu doğrudan metin olarak yazabileceksiniz. Not Defteri ise bunu otomatik olarak tabloya dönüştürecek. Daha önce hiç Markdown kullanmadıysanız bu biraz zor ve zaman alıcı olabilir.

Bu arada Not Defteri'nde hâlihazırda mevcut olan yapay zeka özelliklerini daha kullanışlı hâle getirecek bir güncelleme geliyor. Yakında yapay zekadan bir şey yazmasını, metni değiştirmesini ya da özetlemesini istediğinizde cevabın tamamını beklemeniz gerekmiyor. Google Gemini ve ChatGPT gibi yazı yazılırken ekranda belirmeye başlayacak. Bu sayede yazı son hâlini almadan okumaya başlayabileceksiniz.

Bu özellik şu anda sadece CoPilot+ PC'leri destekliyor. Diğer yapay zeka özelliklerini kullanmak içinse Microsoft hesabı ile oturum açma şartı devam ediyor. Tablo oluşturma ve yeni yapay zeka özelliklerinin Insider programının diğer kanallarına sunulduktan sonra genel kullanıma açılması bekleniyor ancak bunun için henüz net bir tarih verilmedi.