Microsoft Açıkladı: "Bu Yolla Oyunların Açılma Süresi Kısalacak"

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un DirectX ekibi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ekip, oyun dünyasının kronik sorunlarından biri olan "shader takılmalarını" ortadan kaldırmak için yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu. Advanced Shader Delivery isimli bu yenilikçi özellik, shader yüklerini cihazların omzundan alarak oyunların ilk yükleme sürelerini önemli ölçüde kısaltacak. İşte detaylar!

Advanced Shader Delivery Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Xbox ve AMD iş birliğiyle ortaya çıkan Advanced Shader Delivery, oyunun açılışı sırasında ekran kartının yapması gereken shader derleme sürecini State Object Database (SODB) yöntemi ile cihaz yerine doğrudan bulut ortamında gerçekleştirlmesini sağlıyor.

Böylece oyunun ilk yükleme süresi ciddi oranda kısalırken, aynı zamanda oluşabilecek donma ve kasma sorunlarının da önüne geçilmiş oluyor. DirectX ekibine göre yeni teknoloji özellikle yüksek grafikli oyunlarda fark edilir bir performans artışı yaratıyor.

Obsidian Entertainment’ın Avowed oyununda yapılan testler, bu durumun somut bir kanıtı. Geliştirici ekibin gözlemlerine göre, yeni yöntem ile beraber oyunun açılış süresinde yüzde 85'e varan bir azalma sağlandı. Microsoft test ile ilgili yaptığı açıklamada yeni teknoloji sayesinde oyunların daha hızlı açılmasının yanı sıra, pil ömrünün ve donanım gücünün de doğrudan oyuna harcandığını belirtiyor.

İlk Olarak Xbox ROG Ally'de Kullanılacak

Microsoft'un açıklamasına göre, DirectX ekibinin bu yeni teknolojisi ilk olarak ROG Xbox Ally ve Ally X el konsollarında boy gösterecek. 16 Ekim'de piyasaya sürülecek yeni el konsolları ile birlikte, Advanced Shader Delivery'nin oyun performansına ne kadar katkı sağladığını daha yakından görme fırsatımız olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.