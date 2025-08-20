ROG Xbox Ally Serisi Türkiye'ye Geliyor: İşte Tarih!

Oyunseverlerin heyecanla takip ettiği Gamescom 2025 etkinliği, açılış gecesinde çok sayıda yeni oyun ve ürüne sahne oldu. Günün en çok dikkat çeken lansmanlarından biri ise Microsoft'un ASUS ile birlikte geliştirdiği yeni el konsolları ROG Xbox Ally ve Ally X oldu.

Microsoft, yeni cihazlarının çıkış tarihini açıkladı. Türkiye'ye de geleceği belirtilen yeni taşınabilir el konsolları üstün özelliklere sahip olsa da fiyatıyla dudak uçuklatabilir. İşte detaylar!

ROG Xbox Ally Ne Zaman Çıkacak?

Microsoft'un yaptığı duyuruya göre, yeni ROG Xbox Ally ve Ally X 16 Ekim 2025.tarihinde piyasaya sürülecek. Şirket, kısa süre önce yayımladığı bir listeyle yeni cihazların ülkemizde de satışa sunulacağını doğruladı. Firma ayrıca geçtiğimiz gün yaptığı lansman etkinliğinde merakla beklenen konsolların bazı özelliklerini de açıkladı.

ROG Xbox Ally Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Amazon'da yanlışlıkla listlenen ROG Xbox Ally ve Ally X, 120 Hz yenileme hızı, 7ms tepki süresi ve 500 nit tepe parlaklık sunan 7 inçlik Full HD dokunmatik bir ekrana sahip. Bu ekranın aynı zamanda klasik ASUS ROG Ally modelinde de kullanıldığını belirtelim.

Zen 5 çekirdekli ve RDNA 3.5 entegre grafik birimine sahip AMD Ryzen Z2 A işlemcisinden güç alan temel model, 6400 MHz hızında çalışan 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB PCIe Gen 4 M.2 2280 depolama alanıyla birlikte geliyor. Cihaz ayrıca 60Whr kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

Daha üst düzey olan Xbox Ally X ise 80 Wh batarya ile birlikte AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisine ev sahipliği yapacak. Serinin üst düzey modeli bu işlemcisi 24 GB LPDDR5X-8000 RAM ve 1 TB M.2 2280 SSD depolama alanı ile eşleştirecek.

ROG Xbox Ally serisi, Windows 11 Home işletim sistemiyle çalışacak ve Xbox Tam Ekran modunun yanı sıra tüm PC oyun kütüphanelerine doğrudan erişim sağlayacak. Hızlı kontroller için Xbox Game Bar ile eşleştirilmiş Armoury Crate SE’yi de destekleyen cihaz, tasarım olarak Xbox Kablosuz Kontrolcüleri’nden ilham alan belirgin tutamaçlara sahip.

Microsoft Oyun için Co-pilot özelliği ile birlikte gelen cihazlar, Steam Deck'ten aşina olduğumuz performans uyarılarına da ev sahipliği yapacak. Buna göre cihazınıza bir oyun yüklemek istediğinizde "Bu cihazda iyi performans göstermeli" veya "Bu cihazda harika performans göstermeli" gibi FPS tahminine göre belirlenen bildirimlerle karşılaşacaksınız.

ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X'in teknik özellikleri şu şekilde:

Özellik ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X İşletim Sistemi Windows 11 Home Windows 11 Home Giriş ABXY tuşları, D-pad, L & R Hall Effect analog tetikleyiciler, L & R tamponlar, Xbox tuşu, Görüntüle tuşu, Menü tuşu, Komut Merkezi tuşu, Kütüphane tuşu, 2x atanabilir arka tuş, 2x tam boyutlu analog çubuk, HD haptikler, 6 Eksenli IMU ABXY tuşları, D-pad, L & R impulse tetikleyiciler, L & R tamponlar, Xbox tuşu, Görüntüle tuşu, Menü tuşu, Komut Merkezi tuşu, Kütüphane tuşu, 2x atanabilir arka tuş, 2x tam boyutlu analog çubuk, HD haptikler, 6 Eksenli IMU İşlemci AMD Ryzen Z2 İşlemci AMD Ryzen AI Z2 Extreme İşlemci Bellek 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Depolama 512GB M.2 2280 SSD 1TB M.2 2280 SSD Ekran 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC Yansıma Önleyici 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC Yansıma Önleyici G/Ç Bağlantı Noktaları 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 1.4 / Güç Dağıtımı 3.0), 1x UHS-II microSD kart okuyucu, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı 1x USB4 Type-C (DisplayPort™ 2.1 / Güç Dağıtımı 3.0, Thunderbolt™ 4 uyumlu), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort™ 2.1 / Güç Dağıtımı 3.0), 1x UHS-II microSD kart okuyucu, 1x 3.5mm Kombo Ses Jakı Ağ ve İletişim Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Boyutlar 290.8 x 121.5 x 50.7mm 290.8 x 121.5 x 50.7mm Ağırlık 670g 715g Batarya 60Wh 80Wh Kutu İçeriği ROG Xbox Ally, 65W şarj cihazı, Stand ROG Xbox Ally X, 65W şarj cihazı, Stand

ROG Xbox Ally'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Microsoft, yeni el konsollarının fiyatlarını henüz açıklamadı. Ancak sektörel kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni ROG Xbox Ally 500 euro, ROG Xbox Ally X ise 899 euro'luk bir fiyat etiketine sahip olacak. Nintendo Switch 2'nin Avrupa'da 469 euro'luk bir etikete sahip olduğu düşünüldüğünde yeni konsolların piyasanın epey üstüne fiyatlarla satışa sunulacağı söylenebilir.

Sızdırılan Avrupa fiyatlarından yola çıkacak olursak yeni el konsollarından Xbox Ally'nin 50 bin TL bandında, Xbox Ally X'in ise yaklaşık olarak 75 bin TL bir fiyatla satışa sunulabileceğini tahmin ediliyor.

Peki siz yeni ROG Xbox Ally hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar, yüksek fiyat etiketlerine rağmen en çok tercih edilen el konsolu modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.