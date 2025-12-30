Microsoft, Harika Windows Laptoplar ile Aranızdaki En Büyük Engeli Ortadan Kaldıracak

Microsoft, Windows laptopları çok daha kullanışlı hale getirecek yeni bir adım attı. Buna göre şirket, geleneksel x64 uygulamalarını Arm mimarisine uyarlamayı kolaylaştıran bir proje üzerinde çalışıyor. Eğer Project Strong ARMed isimli proje başarılı olursa ARM tabanlı Windows cihazlar çok daha geniş bir uygulama desteğine sahip olacak.

ARM İşlemcili Windows Laptoplar Her Uygulamayı Çalıştıracak

Microsoft'un yayınladığı bir iş ilanı, şirketin gelecek planlarını açık etti. Buna göre şirket, Strong ARMed isimli bir proje için kıdemli yazılım mühendisleri arıyor. Proje, x64 mimarisindeki uygulamaları ARM ile uyumlu hale getirmek için yapay zeka teknolojisini kullanmayı hedefliyor.

Aslında ARM işlemcili Windows bilgisayarlar çok uzun zamandır x64 destekli uygulamaların bir kısmını çalıştırıyor. Ancak bunu sanki bir emülatör gibi yapıyor. bunu PlayStation 2 oyunlarını bilgisayarınızda oynamak gibi düşünebilirsiniz.

Ancak PS2 oyunlarını denediyseniz fark edeceksiniz ki bu kusursuz bir deneyim değil. Microsoft ise Project Strong ARMed tüm Windows uygulamalarının "Windows on ARM" cihazlarla uyumlu çalışmasını sağlamak.

Ne yazık ki proje henüz resmi olarak duyurulmadığı için bilgilerimiz sınırlı. Microsoft bu araca geliştiricilere mi sunucak yoksa Windows'un içerisinde otomatik çalışan bir mekanizma olarak mı konumlandıraracak belirsiz. Kesin olan tek şey şu anda geliştirme aşamasında olunduğu.

ARM işlemcili Windows laptoplar yeni değil. Microsoft 2012'de çıkan Surface RT modelinden bu yana mobil işlemci kullanan Windows latoplar için elinden geleni yapıyor. Bu hedefin arkasında ise oldukça sağlam gerekçeler yatıyor.

Bunlardan ilki ARM işlemcili cihazların sunduğu olağanüstü pil performansı. ARM mimarisiyle geliştirilen işlemciler, ne kadar güçlü olursa olsunlar akıllı telefonlarda kullanılmak için tasarlanmışlardır. Bu nedenle x86 ve x64 mimarisi kullanan geleneksel işlemcilere göre çok daha fazla güç tüketirler.

Örneğin 2017'de tanıtılan Asus NovaGo ve HP Envy x2 gibi modeller 20 saate varan kullanım deneyimi sunuyordu. Ayrıca ARM işlemciler, geleneksel işlemcilere kıyasla çok daha az ısınır. Bu özellik, üreticilerin içerisinde güçklü soğutma sistemleri olmayan ince ve hafif laptop tasarımlarına imkan tanır.

Üçüncü ve en önemli neden ise Apple'ın ticari başarısını yakalama isteği. Apple, 2020'de çıkardığı M1 MacBook Air ile ARM işlemcili bilgisayar dünyasına adım attı. M1 MacBook Air o kadar başarılı bir cihaz oldu ki şirketin bütün bilgisayar stratejisini değiştirdi. Apple'ın rakipleri de buna benzer bir hamle yapmak istiyor.