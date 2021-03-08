Microsoft'un 7,5 Milyar Dolara Bethesda'yı Satın Alması Onaylandı

AB'den Microsoft'a Bethesda satın alma onayı. Geçtiğimiz dönemde Bethesda'nın üst şirketi Zenimax'ı alma girişimlerini duyuran Microsoft, Avrupa Komisyonu'ndan onay almayı başardı. Bu satın alımla birlikte Microsoft'a bağlı olan 23 oyun stüdyosu olacak.

Yeni konsolların piyasaya sürülmesini bir kenara bırakırsak, bu 2020'nin video oyun endüstrisindeki en önemli duyurusuydu: Microsoft, Zenimax'ı 7.5 milyar dolara satın almayı planlıyor. Doom, Wolfenstein, Elder Scrolls (Skyrim) veya Fallout gibi lisanslarıyla tanınan Bethesda'nın üst şirketi olan Zenimax, Xbox Game Pass'ı da daha eğlenceli hale getirecek.

9 ayrı stüdyo ve 2.300 çalışana sahip olan Zenimax, Microsoft'un himayesine girmeye bir adım daha yaklaştı. Bu büyüklükte bir devralma parmak şıklatmasıyla gerçekleşmediğini, bu yüzden Microsoft'un dünya çapındaki çeşitli rekabet düzenleyicilerinden onay alması gerektiğini belirtelim.

AB'den Microsoft'a Bethesda satın alma onayı

Avrupa Komisyonu, Microsoft'un Bethesda'yı satın almasına yeşil ışık yaktı. Avrupa Komisyonu kararını resmi web sitesinde yayınladı. Bu onay, Microsoft tarafından başlatılan satın alma sürecindeki en önemli adımlardan biriydi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Komisyon, birleşik kuruluşun üst pazardaki sınırlı pazar konumu ve video oyunlarının dağıtımında güçlü alt pazardaki rakiplerin varlığı göz önüne alındığında, önerilen satın almanın hiçbir rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna vardı" dedi.

Basit bir evet / hayır cevabının ötesinde Microsoft, özellikle Avrupa Komisyonu'nun şartlar koyacağından veya taahhüt talep edeceğinden çekiniyor olabilirdi. Ancak yapılan açıklama doğrultusunda böyle bir taahüttün olmayacağını görüyoruz.

Birçok endüstri analisti, Microsoft'un Zenimax'ı devralmasının Mart ayında sonlanacağını bekliyor. Oyuncular için bu, Bethesda'nın gelecekteki oyunlarının PlayStation'a gelip gelmeyeceği konusunda büyük merak yaratıyor.

Bu konuda kesin bir cevap vermemiş olan Xbox yöneticisi Phil Spencer, Bethesda oyunlarının diğer platformlarda yayınlanmasına gerek olmadığını öne sürmüştü.

Anlaşma tamamen bitirildiğinde ise Dishonored'ın geliştirici Arkane, Wolfenstein'ın geliştiricisi MachineGames, Doom'un yapımcısı id Software ve The Evil Within'i geliştiren Tango Gameworks gibi pek çok alt stüdya Microsoft'a dahil olacak. Bu, Mojang da dahil olmak üzere Microsoft'un birinci taraf stüdyolarını 23'e yükseltecek.

Peki ya siz Microsoft'un Bethesda'nın üst şirketini satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşın!