Microsoft'tan Tarihi Hata! Resmen Kendi Aracını Kötüledi

Microsoft, Windows için oluşturulan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bu gönderide Windows 11'de Copilot kullanımını ön plana çıkaran bir reklama yer verdi. Normalde Copilot'un avantajlarını sergilemesi gerekirken bu tanıtım videosunda farkında olunmadan Copilot'un beklendiği gibi çalışmadığı gözler önüne serildi.

Microsoft, Copilot Reklamında Büyük Hata Yaptı

Microsoft, Windows 11'de Copilot özelliklerini tanıtmak için Windows'un resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yayınladığı gönderide sosyal medya fenomenlerinden Judner Aura ile iş birliğini içeren reklama yer verdi. Aura, videoda Copilot'a ekrandaki yazı boyutunu nasıl büyütebileceği sorusunu yöneltti.

Tech made simple. Copilot on Windows 11 helps you resize text like a pro. 🔠 @uravgconsumer pic.twitter.com/4vMXIiBNv7 — Windows (@Windows) November 12, 2025

Copilot, kullanıcının ayarlara gidip yazı boyutunu yüzde 150'ye ayarlamasını önerdi ancak Aura ilgili bölüme gittiğinde zaten boyutun yüzde 150'ye ayarlanmış olduğu görülüyor. Yani Copilot zaten geçerli olan ayarı söyledi, seçili olan bir şeyin üzerine tekrar basmak hiçbir şeyi değiştirmeyecekti.

Tanıtım videosunun devamında influencer bu hatayı görmezden gelerek yazı boyutunu hızlıca yüzde 200 olarak değiştirdi. Böylece sorunu çözülmüş gibi gösterdi. Esasında bunun Copilot'un gösterdiği yol ile uzaktan yakından bir alakası yoktu. Bu kritik hata dikkatli kullanıcılar tarafından keşfedildikten sonra Copilot eleştiri yağmuruna tutuldu. Bir kullanıcı, "Bu videonun hâlâ yayında olduğuna inanamıyorum, ne kadar utanç verici" ifadelerini kullandı.

Aslına bakacak olursanız bu tür bir paylaşım ilk kez yapılmıyor. Microsoft, daha önce de yine X hesabı üzerinden bir reklam yayınlamıştı. Microsoft Surface hesabı üzerinden yayınlanan gönderide Surface Pro'nun reklamına yer vermişti. Cihazı "araştırma için en iyi dost" olarak tanımlayan şirket, gönderinin açıklamasında onunla neler yapılabileceğine değinmişti.

Buraya kadar her şey normal görünüyordu, tuhaflıklar X gönderisinde yer verilen fotoğrafa yakından bakıldığında ortaya çıkmıştı. İlginç bir şekilde bu görselde Surface Pro, Apple tarafından geliştirilen işletim sistemi iPadOS'i çalıştırıyordu. Bu durum yine dikkatli X kullanıcıları tarafından keşfedilmişti. Bu paylaşım daha sonra kaldırmıştı.