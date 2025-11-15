Microsoft'tan Kritik Hamle! Korsan Windows Kullanmayı Engelliyor

Microsoft, korsan Windows kullanımının önüne geçmek için çok önemli bir adım attı. Gerek Windows 10 gerek Windows 11'i yasa dışı yollarla etkinleştirmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntem, teknoloji devi tarafından engellendi. Bilgisayar kullanıcıları artık bu yöntemi kullanarak Windows işletim sistemini etkinleştiremiyor.

Windows Aktivasyon Yöntemi KMS38 Artık Çalışmıyor

Massgrave (Microsoft Activation Scripts) tarafından geliştirilen ve Windows 10 / Windows 11 işletim sistemini 19 Ocak 2038 tarihine kadar uzatmayı sağlayan KMS38'in dayandığı yöntem, Microsoft tarafından ortadan kaldırıldı. Bu yöntem, normalde 180 gün süren KMS (Anahtar Yönetim Hizmetleri) aktivasyon süresini 2038 yılına kadar uzatmak için GatherOSstate.exe isimli dosyanın çalışma biçimini değiştiriyordu.

Windows'u etkinleştirmek için başvurulan yöntem, işletim sisteminin çevrim dışı olarak etkinleştirilmesine olanak tanıyordu. Microsoft, bu kilit dosyayı aşamalı olarak kaldırdı. İlk olarak Ocak 2024'te yayınlanan Windows'un build sürümünden çıkarıldı. Ardından Kasım 2025'te yayınlanan güncelleme (KB5068861, KB5067112) ve önceki isteğe bağlı güncelleme (KB5067036) ile kullanımdan tamamen kaldırıldı.

Bu dosyanın kaldırılması, KMS38'in de artık çalışmamasını sağladı. Massgrave ise bu yöntemin artık işe yaramadığını belirterek KMS38'i sunmaya son verdi. Yine de Windows'un yasa dışı yollarla etkinleştirmek için hâlâ bazı yöntemler bulunuyor. Ancak Microsoft'un engellediği yöntem, en pratik yoldu. Kullanıcıların herhangi bir zahmete girmesine gerek kalmıyordu.

Şu an KMS38 gibi işletim sisteminin çalışma şeklini manipüle ederek çalışan bir yöntem daha bulunuyor ve bu da Windows'u 180 gün yerine süresiz bir şekilde kullanmayı mümkün kılıyor. Teknoloji devinin Windows aktivasyonunda kullanılan bu yöntemlere son verme doğrultusunda attığı adımın devamının gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Peki, siz şirketin attığı bu adımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce KMS38 örneğinde olduğu gibi diğer yöntemleri de etkisiz hâle getirmek için benzer eylemlerde bulunacak mı? Konu ile ilgili bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.