Microsoft Discord Görüşmelerinin Sonucu Belli Oldu

Microsoft, Discord'u satın almak için görüşme gerçekleştirmişti. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi ile popüler sesli sohbet uygulaması anlaşmaya vardı mı? İki taraf arasında gerçekleşen görüşmelerin sonucu belli oldu. Söz konusu satın alma girişimi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Microsoft Discord Görüşmeleri Olumsuz Bitti

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük teknoloji şirketinin dünya genelinde oldukça yoğun bir şekilde kullanılan sesli sohbet uygulamasının popülaritesinden yararlanmak için şirketle görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı. Microsoft'un sesli sohbet platformunu satın almak için 10 milyar doları gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Görüşmeler özel olduğu için kimliğinin belirtilmesini istemeyen kişiler, anlaşmaya çok sıcak bakılmadığını belirtmişti. Kaynaklardan bir tanesi, söz konusu firmanın anlaşmayı kabul etmek yerine şirketi halka açmasının çok daha muhtemel olduğunu söylemişti. İki dev firmanın sözcüleri de konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre iki şirket arasında gerçekleşen görüşmelerin sonucu belli oldu. İki firmanın bir anlaşmaya varamadığı açıklandı. Tarafların neden anlaşamadığı ise henüz bilinmiyor.

İlk olarak 13 Mayıs 2015 tarihinde kullanıcıların kullanımına sunulan Discord, oyuncular başta olmak üzere internet kullanıcılarının video, ses ve yazı aracılığı ile iletişim kurmasına olanak tanıyan ücretsiz hizmetleri ile tanınıyor. Sesli sohbet uygulamasının kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını sırasında önemli ölçüde arttı.

Salgın sürecinde karantinada kalmak zorunda olan insanlar için gittikçe daha çok kullanılan bir uygulama haline geldi ve böylelikle aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Şirket şu anda uygulamanın iletişim araçlarını sadece oyun odaklı bir sohbet uygulaması olarak değil, herkesin her konu hakkında sohbet edebileceği bir uygulama olmasına yardımcı olacak şekilde geliştirmeye çalışıyor.

Teknoloji devi Microsoft, internet kullanıcılarının çoğunun bildiği üzere geçtiğimiz yıl TikTok ve Pinterest isimli sosyal medya platformlarını satın alma girişimlerinde bulunmuştu. Hatırlayacak olursanız şirket daha önce The Elder Scrolls ve Doom'un yayıncısı Bethesda Softworks'un üst kuruluşu ZeniMax Media'yı satın almıştı. Firmanın Discord'u satın alma girişimi ise anlaşmazlık ile sonuçlandı.