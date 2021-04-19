Microsoft Edge'e Performans Modu Geliyor!

Microsoft Edge, performans modu ile kaynak kullanımını en az seviyeye getirmeye hazırlanıyor. Microsoft'un web tarayıcısına eklenecek yeni özellik ile CPU, RAM ve pil tüketiminin önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.

Günümüz web tarayıcılarının sahip olduğu birçok özelliğe sahip olan Edge'in geliştiricisi Microsoft, şimdi de oyun oynarken veya diğer uygulamaları kullanırken ortaya çıkabilen performans sorunlarını gidermek için yeni bir özelliği test ediyor.

Microsoft, web tarayıcısının daha az RAM ve CPU kullanması için ilk olarak 2020 yılında "Sleeping Tabs" isimli özelliği tanıtmıştı. Windows 10'da Edge'in RAM ve CPU kullanımını etkileyen birçok faktör olduğundan söz konusu özellik de genel performansı iyileştirmekte yeterli olamamıştı.

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere Microsoft Edge'in ayarlarına yeni bir seçenek geliyor. Bu seçenek etkin hale getirildiğinde Edge tarayıcısı kullanıcı deneyimini göz önünde tutmaya devam edecektir. Tarama hızından herhangi bir kayıp yaşanmayacak, sorgulara hızlı dönüş yapılacaktır. Bütün bunlar yapılırken de CPU ve RAM kullanımını minimum seviyede tutulmaya çalışılacaktır.

Windows Latest ekibi, gerçekleştirmiş olduğu testler sonucunda performans modunun 5 dakika boyunca herhangi bir hareketlilik görülmeyen sekmeleri uyku moduna geçmeye zorladığını tespit ettiğini belirtti. Performans modu etkinleştirildiğinde 5 dakika boyunca tıklanmayan sekmeler otomatik olarak uyku moduna geçiyor. Onları uyku modundan çıkarmak için yapılması gereken söz konusu sekmelere tıklamaktır. Bu, onların yeniden uyanmasını sağlayacaktır.

Microsoft'un tarayıcısı arka planda oynatılan ses ve videoları da algıladığından söz konusu medya ögelerinin bulunduğu sekmelerin uyumasını engeller. Bu, YouTube'da 1 saatlik bir şarkı açıp başka tarayıcıda dolaşmaya başladığınızda 5. dakikadan sonra YouTube'un açık olduğu sekmenin uyku moduna geçmeyeceği anlamına geliyor.

Microsoft Edge'e Performans Modu Ne Zaman Gelecek?

Microsoft Edge performans modu şu anda Microsoft Edge Canary 91'de belirli kullanıcılar tarafından test ediliyor. Yeni seçeneğin bu yılın sonlarına doğru tüm Edge kullanıcıları ile buluşturulması bekleniyor.

Yeni özellik kullanıcıların deneyimine sunulduğunda ise az RAM tüketimi açısından en çok tercih edilen tarayıcılardan birinin Edge olması bekleniyor. Sizin yeni özellikle ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.