Microsoft'tan Bomba Özellik! Excel Öğrenmeye Gerek Kalmadı

Microsoft Excel, geçmişten bugüne kuruluşların veri işleme, analiz etme ve görselleştirme gibi gereksinimlerini karşılamak adına kritik bir rol üstlendi. Bu nedenle özellikle Excel'in kullanım biçimlerine ve formüllere hâkim olmak, önemli bir kriter olarak görüldü. Görünüşe bakılacak olursa bu yakında değişmek üzere. Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'u popüler yazılımına entegre etmeye başladı.

Microsoft Excel, Copilot Entegrasyonu Kazanıyor

Microsoft, Excel, Word ve benzeri ofis yazılımlarına uzun bir zamandan beri Copilot'u entegre etmeye çalışıyor. Bu çalışmalar doğrultusunda şimdi de Microsoft Excel'e otomatik formül oluşturma özelliği getiriyor. Bu ofis yazılımına getirilen yeni özellik, neye ihtiyaç duyduğunuzu ifade ederek Copilot'un gerekli formülü sizin için oluşturmasını sağlıyor.

Formül oluşturulduktan sonra sonucun bir ön izlemesi sunuluyor. Bu aracı kullanmak için ilgili hücreyi seçip eşittir (=) işaretini girmeniz gerekiyor. Daha sonra Copilot'a ne yapmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Örneğin "toplam kâr oranını hesapla" gibi bir metin istemi girebiliyorsunuz. Daha sonra yapay zeka asistanı size bir formül önerip hemen arkasından sonucu da gösteriyor.

Copilot'un sunduğu sonucu eğer beğenirseniz onu kullanmayı tercih edebiliyorsunuz fakat yanlış olduğunu tespit etmeniz hâlinde sonucu iptal edip işlemin tekrar gerçekleştirilmesini deneyebiliyorsunuz. Bu arada aracın işlevlerinin bununla sınırlı kalmadığını da belirtmek gerekiyor. Excel'e entegre edilen Copilot, bundan çok daha fazlasını yapabiliyor.

Kullanıcının istemesi hâlinde yapay zeka asistanı mevcut formülleri değiştirebiliyor, farklı çalışma alanlarındaki verileri birleştirip kullanabiliyor, daha kapsamlı gereksinimlere uymak için oluşturulan formülleri iyileştirebiliyor. Üstelik bunların her biri, günlük konuşma dilinde verilen talimatlarla gerçekleştiriliyor. Yani Excel'i kullanmak için ne bir formül ne de başka bir şey gerekiyor. Sadece istediğinizi yazıyorsunuz, Copilot sizin için her şeyi yapıyor.

Ne var ki bu özellik şu an sadece Excel'in web sürümünü kullanan Microsoft 365 Copilot abonelerine özel olarak sunuluyor. Bununla birlikte aynı anda tek bir aralığı ele alan tek bir formül oluşturmakla sınırlı kalıyor. Microsoft, gelecekte birden fazla formül için destek sunmayı planlıyor fakat bunun tarihi henüz net bir şekilde belirtilmiş değil.