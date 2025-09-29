Artık Herkes Excel'i Profesyonelce Kullanabilecek: Microsoft'tan Hayat Kurtaran Özellik!

Microsoft, Office uygulamalarında kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Şirket, yapay zeka odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Word ve Excel'e yeni bir özellik getirdi. Karmaşık görevleri otomatik olarak tamamlayabilen Agent Mode isimli yeni akıllı asistan modu, kullanıcıların tek bir komutla belge ve tablolar oluşturmasına imkan tanıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni mod, özellikle bilgisayar teknolojilerine henüz yeni başlayanlar kişilerin bile profesyonel dokümanlar hazırlamasını sağlayacak. Gelin, şimdi Microsoft Excel ve Word için geliştirilen akıllı asistan modunu yakından inceleyelim.

Yıllık Raporları Bile Dakikalar İçinde Tamamlayabilecek

Microsoft Office Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Sumit Chauhan yeni akıllı asistanın iş dünyasında bir devrim yaratabileceğini belirtiyor. Özellikle Excel ve Word'deki karmaşık işlemleri daha erişilebilir hale getirmek için tasarlanan bu asistanın en karmaşık görevlerde bile kullanıcılara yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Chauhan'ın örneğine göre yeni özellik, bir danışmanın saatlerini harcayacağı bir işi artık dakikalar içinde tamamlayabilir ve oldukça kapsamlı olan yıllık raporları bile sizin yerinize kolayca gerçekleştirebilir.

Excel ve Word Akıllı Asistanı Nasıl Çalışıyor?

Microsoft'un açıklamasına göre yeni ajan modu, kullanıcılardan gelen komutlara bağlı olarak Word ve Excel'deki işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilecek. Yeni araç bu yaparken diğer asistanlardan farklı olarak verilen karmaşık bir görevi öncelikle küçük parçalara ayırarak bir plan oluşturacak.

Ajan modunda oluşturulan bu planın ardından belgede gerçekleştirilecek her adım OpenAI'ın GPT-5 gibi son nesil dil modelleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu sırada kullanıcılar, tıpkı gerçek zamanlı çalışan bir makro gibi yapay zekanın tüm adımlarını özel bir yan panelde izleyebilecek.

Excel ve Word'deki Performansı Şaşırtıcı

Microsoft, iş dünyasının temel taşlarından biri olan Excel'de bu özelliğin denetlenebilir ve doğrulanabilir tablolar oluşturduğunu belirtiyor.

Şirket yeni akıllı asistanın, yapay zeka araçlarının Excel performansını ölçen SpreadsheetBench testinde %57,2'lik bir doğruluk oranına ulaştığını açıkladı. Bu sonuç, popüler yapay zeka araçları Shortcut.ai ve ChatGPT'yi geride bıraksa da, %71,3'lük insan doğruluğunun hala altında.

Öte yandan, Microsoft Word'deki ajan modunun, mevcut yazma ve özetleme özelliklerinin ötesine geçerek belge oluşturmayı interaktif bir diyalog haline getirdiği söylenebilir. Örneğin, yeni özellik ile birlikte önceki ayların verilerini kullanarak bir rapor hazırlayabilir, aylık öne çıkanları ve önceki raporla olan farkları özetlemesini isteyebilirsiniz.

Peki siz Microsoft'un Excel ve Word için geliştirdiği yeni akıllı asistanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.