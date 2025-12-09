Bomba Microsoft Oyunu Artık PlayStation 5'te! İşte Fıyatı

Microsoft Flight Simulator 2024 oyununun PlayStation 5 versiyonu, Eylül ayında gerçekleştirilen State of Play yayını sırasında duyurulmuştu. Bizlere gerçekçi bir uçuş simülasyonu deneyimi yaşatan oyun, artık Sony konsolu kullanıcılarıyla buluştu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Microsoft Flight Simulator 2024, Artık PlayStation 5'te de Oynanabiliyor

Bildiğiniz gibi Microsoft tarafından benimsenen yeni strateji ile konsol tarafında Xbox için özel çıkan oyunları, geçtiğimiz yıldan bu yana rakip platformdaki oyuncular ile de buluşturuluyor. Meyvelerini de kısa sürede büyük bir kazanım ile toplayan Amerika menşeli şirket, bu bağlamda vites yükseltti zaman içerisinde ve Forza Horizon 5 ve Gears of War: Reloaded'ı da PlayStation platformuna taşımıştı. Şimdi bu listeye Microsoft Flight Simulator da eklendi.

Halihazırda erişime açılmış olan oyunun mağaza fiyatlarının beklendiği gibi cep yaktığını söyleyebiliriz. Yetmiş hava aracı ve yüz elli havalimanının bulunduğu standart sürümü 1.999,99 TL iken, seksen hava aracı ve yüz elli beş havalimanı içeren Deluxe sürümü 2.899,99 TL, doksan beş hava aracı ve yüz altmış havalimanı ile gelen Premium Deluxe sürümü 3.799,99 TL ve yüz yirmi beş hava aracı ve yüz altmış havalimanının bulunduğu en üst sürüm, Aviator ise 5.800 TL fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.

PC ve Xbox Series için yayınlanan tüm güncellemelerin ve içeriklerin eksiksiz bir şekilde sunulduğu PlayStation 5 sürümü, Uzaktan Oynama özelliğinin yanı sıra dokunsal geri bildirim ve uyumsal tetikleyiciler ile tam bir DualSense desteği ile de oyuncuların karşısına çıktı. Yani bizlere her açıdan çok daha gerçekçi bir uçuş simülasyonu deneyimi sunuluyor.

Dünyanın herhangi bir noktasında başlayabileceğimiz kariyer modunda, bir yandan deneyim ve itibar kazanır iken bir yandan da sertifikaları tamamlamaya çalışacağız. En nihayetinde hava yolu yolcu taşıma pilotu olma fırsatını yakalayacak iken, bu süreçte de tıbbi tahliye, uzak kargo işlemleri, havadan yangın söndürme, arama kurtarma ve çok daha fazlasını kapsayan havacılık faaliyetlerine erişim sağlayabileceğiz.