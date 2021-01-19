Microsoft Otonom Araba İşine Giriyor: 2 Milyar Dolarlık Ortaklık

Microsoft ve GM otonom araba ortaklığı sağladıklarını duyurdu. Microsoft, Honda ve GM'in yeni anlaşması kapsamında sürücüsüz otomobil şirketi Cruise'a yatırım yapılacak. İşte Microsoft, Honda ve GM tarafından duyurulan 2 milyar dolarlık anlaşmanın detayları.

General Motors'a bağlı olan sürücüsüz otomobil şirketi Cruise, üretim sürecini hızlandırmak için Microsoft ile ortaklık kurulduğunu söyledi. GM, Microsoft ve Honda'nın katıldığı ortaklık kapsamında 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın imzalanacağı ifade edildi.

General Motors ayrıca, Cruise'un dijital teknoloji ve robotik alanındaki ilerlemelerini daha üst noktaya çıkarabilmek adına Microsoft'u genel bulut sağlayıcısı olarak kullanma planlarından bahsetti.

Ortaklığın bir parçası olarak teknoloji devi GM, Honda Motor ve diğer kurumsal yatırımcılara Cruise üzerinden 2 milyar dolardan fazla yeni bir öz sermaye yatırımında bulunulacak. Bu yatırım sonrasında Cruise’un değerlemesi 30 milyar dolara çıkmış durumda.

Microsoft, GM ve Cruise tarafından yapılan açıklamalarda; yazılım ve donanım mühendisliği, bulut bilişim yetenekleri, üretim ve iş ortağı ekosistemi üzerinde işbirliği içinde çalışılacağı ifade edildi.

Microsoft ve GM'den otonom araba ortaklığı

Microsoft CEO’su Satya Nadella verdiği demeçte, “Dijital teknolojideki gelişmeler, insanları ve ürünleri nasıl hareket ettirdiğimiz de dahil olmak üzere işimizin ve yaşamımızın her yönünü yeniden tanımlıyor” diyerek şu şekilde konuştu: “Cruise ve GM’nin tercih ettiği bulut sağlayıcısı olarak, ölçeklendirmelerine ve otonom taşımayı ana akım haline getirmelerine yardımcı olmak için Azure gücünü kullanacağız.”

Cruise, benzersiz otonom araç çözümlerini geniş ölçekte ticarileştirmek için Microsoft bulut bilişim platformu Azure’dan yararlanacak.

Bu ortaklık sonrasında Cruise CEO’su Dan Ammann yaptığı açıklamada, “Microsoft; kendi kendine sürüş, tamamen elektrikli, paylaşımlı araç filomuzu ticarileştirecek ve bizim için bir güçlü bir ortak olacak” dedi.

GM CEO’su Mary Barra ise Microsoft’un otonom araçlara bulut bilişim konusunda yardımcı olmasıyla “harika bir katkı” sağladığını aktardı. Ancak Cruise yatırımı, GM ve Microsoft'un ileriye doğru yöneldiği tek alan olmayacak. GM, Microsoft ile dijital tedarik zincirlerindeki işlemleri kolaylaştırmak ve yeni mobilite hizmetlerini müşterilere daha hızlı götürmek için farklı fırsatları değerlendirecek.