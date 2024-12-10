Bu Yıl Microsoft Ignite’da Dikkat Edilmesi Gerekenler: Yapay Zeka Felaketlerinden Kaçının

Microsoft’un teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiği dev etkinlik Microsoft Ignite 2024 başladı. Bu yıl etkinlik, sadece yapay zeka (YZ) araçlarını nasıl kullanacağınızı öğrenmekle kalmıyor; aynı zamanda bu süreçte yapılan hatalardan nasıl kaçınabileceğinize dair de ipuçları veriyor.

YZ’nin potansiyeli büyüleyici olsa da yanlış adımlar atıldığında maliyetler can yakabiliyor. İşte Ignite’da odaklanmanız gereken kritik noktalar:

Doğru YZ Aracını Bulmak İçin İletişim Kurun

Bazı yapay zeka araçlarını başarılı bir şekilde kullanmak için sektör profesyonelleri ve doğru iş ortaklarına ihtiyaç duyulan bazı durumlar oluyor. Örnek olarak Microsoft Copilot'u alalım. Microsoft'un neredeyse her kitleye hitap eden yapay zeka araçları bulunuyor ve bu araçlar her şirketin ihtiyacına özel olarak şekillendirilebiliyor.

Özellikle küçük işletmeler için bulut tabanlı YZ hizmetleri yeterli olabilirken, büyük şirketler hibrit modelleri tercih ediyor. Ignite etkinliğinin düzenlenme amacı da tam olarak bu: Geçişi yöneten uzmanlarla tanışmak.

Yapay Zekadan Gerçekçi Şeyler Bekleyin

YZ, bazen fazlasıyla abartılı vaatlerle pazarlanabiliyor. Geçmişte Microsoft, Windows NT ile ana bilgisayarları (mainframe) tamamen değiştirebileceğini iddia etmişti. Ancak erken kullanıcılar bu teknolojinin çoğu şirket için hazır olmadığını acı bir şekilde tecrübe etti.

Konunun deneyimli uzmanları Ignite'da buluşacakları teknoloji meraklılarıyla Copilot'un güçlü ve zayıf yönlerini net bir şekilde öğretecek. Böylelikle büyük beklentilere girmeyecek, sınırı bilerek gereksiz yatırımlardan ve dahi hayal kırıklıklarından uzak durulacak.

Verimlilik mi Daha Mühim, Kalite mi?

YZ’nin büyük bir getirisi, verimlilik artışı sağlamak. Ancak bu artış bazen kalite sorunları getirebiliyor. Microsoft Copilot, pek çok alanda etkileyici sonuçlar vermekte başarılı olsa da bazı kullanıcıların bildirdiği problemler de mevcut.

Ignite'da yer alan uzmanlar, potansiyel problemlerin önüne nasıl geçileceğine dair bir yol haritası sunacak.

Microsoft Ignite Neden Bu Kadar Önemli?

YZ devriminin tam ortasındayız, ama başarısızlıklar genellikle araçların olgunlaşmamışlığından ve deneyimsizlikten kaynaklanıyor. Microsoft Ignite, sektör liderlerini, başarılı kullanıcıları ve uzman iş ortaklarını bir araya getiriyor. Burada edineceğiniz bilgiler, YZ projelerinizi başarıya taşımanın anahtarı olabilir.