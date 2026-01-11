Microsoft'un Sevilen Mobil Uygulaması Kapanıyor: Yerine ne Kullanılacak?

Teknoloji dünyasında bazen çok sevdiğimiz uygulamalara veda etmek zorunda kalıyoruz. Hikayesi 2014 yılında "Office Lens" adıyla Windows telefonlarda başlayan ve daha sonra iOS ve Android'e gelerek cebimizdeki telefonları birer tarayıcıya dönüştüren o meşhur uygulama için yolun sonu geldi.

2021 yılında isim değiştirerek Microsoft Lens adını alan popüler servis kısa bir süre önce resmen emekli oldu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Lens, kısa bir süre içerisinde tüm uygulama mağazalarından kaldırılacak. İşte detaylar!

Microsoft Lens Uygulaması İçin Son Tarih Verildi

Bilmeyenler için Microsoft Lens kullanıcıların fotoğrafı çekilmiş belgeleri kolayca taramasına imkan tanıyordu. Kullanıcılar belgeleri PDF formatında cihazlarına yükleyebiliyor veya fotoğraftaki metinleri dijital olarak kopyalayabiliyordu.

Microsoft'un paylaştığı bilgilere göre Android ve iOS platformlarındaki Lens uygulaması 9 Ocak 2026 itibarıyla resmen emekliye ayrıldı. Eğer uygulamayı hala indirmeyi düşünüyorsanız 9 Şubat tarihine dikkat etmenizde fayda var. Zira bu tarihten itibaren Microsoft Lens, Google Play Store ve Apple App Store'dan tamamen kaldırılacak ve artık destek almayacak.

Cihazında uygulama yüklü olanlar için ise son durak 9 Mart. Bu tarihe kadar belge taramaya devam edebileceksiniz ancak daha sonra yeni bir tarama yapmanız mümkün olmayacak. İyi haber şu ki daha önce taradığınız belgelere, oturum açtığınız Microsoft hesabı üzerinden erişmeye devam edebileceksiniz.

Microsoft Lens Yerine Hangi Uygulamaları Kullanabilirsiniz?

Lens uygulamasının kaldırılmasına karar veren Microsoft, şimdiye kadar uygulamayı severek kullananlara tek bir öneride bulundu. Şirket belge tarama işlemleri için halihazırda pek çoğumuzun kullandığı bulut depolama servisi OneDrive'ı tavsiye ediyor. Kullanıcılar, uygulamanın alt kısmında yer alan "+" simgesine tıklayarak belge tarama seçeneğine kolayca ulaşabiliyor.

Ancak burada ufak bir detay var. OneDrive, taradığınız belgeleri yerel depolama alanına kaydetmek yerine doğrudan bulut hesabınıza yüklüyor. Yani internet bağlantısı olmayan durumlarda veya dosyayı sadece telefonunda tutmak isteyenler için bu durum biraz uğraştırıcı gerektirebilir.

Hatırlarsanız Microsoft geçtiğimiz yıl Lens'in yerine yapay zeka destekli Microsoft 365 Copilot uygulamasını da önermişti. Görünen o ki teknoloji devi, belge tarama gibi temel özellikleri artık tek bir uygulama yerine kendi ekosistemindeki diğer popüler servislere dağıtarak Lens'in misyonunu tamamladığına inanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Microsoft Lens'i kullanıyor muydunuz, yoksa çoktan başka alternatiflere mi geçtiniz? Yorumlarda buluşalım.