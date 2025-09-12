Microsoft, E-Posta Uygulamasını Kapatıyor! Sayılı Gün Kaldı

Microsoft, daha az güç ve veri tüketen e-posta uygulamasını kullanımdan kaldırıyor. E-posta sağlayıcısının düşük donanımlı akıllı telefonlar için piyasaya sürdüğü Microsoft Outlook Lite uygulaması bir aydan daha az bir süre sonra indirilemeyecek. Yeni indirme işlemlerine kapatıldıktan bir süre sonra ise uygulamanın tamamen fişi çekilecek.

Microsoft, Outlook Lite'ı Kullanıma Kapatacak

Microsoft'un 2022 yılında piyasaya sürdüğü Outlook Lite uygulaması için yolun sonu geldi. Telefonu yeterince güçlü donanıma sahip olmadığı için Outlook'un ana uygulamasını kullanamayanlar tarafından tercih edilen uygulama, 6 Ekim 2025'ten itibaren Google Play Store üzerinden indirilemeyecek.

Son indirme tarihine kadar Outlook Lite'ı cihazını yükleyenler, Microsoft Outlook uygulamasının Lite sürümünü bir süre daha kullanma imkânına sahip olacak. Ancak söz konusu kullanıcılar için yeni güncelleme yayınlanmayacak. Belirli bir sürenin sonunda ise uygulamaya artık erişmek mümkün olmayacak. Teknoloji devi, bu sürümün fişini tamamen çekecek.

Outlook Lite'ın bir iOS sürümü olmadığı için bu durumdan yalnızca Android kullanıcıları etkilenecek. Uygulama, Play Store'da şimdiye kadar 10 milyonu aşkın indirme sayısına ulaştı. Kullanıcı değerlendirmeleri ise uygulamanın 4,3 yıldıza ulaşmasını sağladı. Şimdiye kadar fişi çekilen çoğu uygulamanın aksine Outlook Lite oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyordu.

Microsoft'un bu uygulamayı sunma amacı, düşük donanımlı telefon sahiplerinin de Outlook'u kullanmasına yardımcı olmaktı. Uygulamanın arayüzü ise oldukça basit tutulmuştu. Öyle ki sadece 5 MB boyuta sahipti. Bu nedenle sadece giriş seviyesi telefonlarda değil, orta ve amiral gemisi telefonlarda da tercih ediliyordu.

Uygulama hâlâ bu kadar çok kullanılırken Microsoft'un Outlook Lite'ı kullanıma kapatma kararı alması, kullanıcılar için fazlasıyla beklenmedik oldu. Görünüşe bakılırsa Microsoft, bir hizmet için iki farklı uygulamayı geliştirmeye devam etmeye pek istekli değil. Bunun yerine tek bir uygulama üzerinden ilerlemeyi hedefliyor. Outlook Lite kullanıcılarına da Microsoft Outlook'a geçmelerini öneriyor.