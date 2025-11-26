Windows 11'e Büyük Yenilik! Uygulama Silmek Aşırı Kolaylaşacak

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının taleplerine karşılık vermeye devam ediyor. Teknoloji devi şimdi de hâlihazırda pek çok kullanıcının uygulama ve oyun indirmek için kullandığı mağazalardan biri olan Microsoft Store'a çok kullanışlı bir özellik getirmek için kollarını sıvadı. Bu özellik sayesinde uygulama kaldırma süreci inanılmaz basit bir hâl alacak.

Microsoft Store'dan Uygulama Kaldırılabilecek

Windows 11 kullanıcıları, Microsoft Store üzerinden yüklenen uygulamaları kaldırmak için şimdiye kadar için ayarlardaki uygulamalar bölümünü kullandı ancak bu yakında değişebilir. Teknoloji devi, Microsoft Store üzerinden yüklenen uygulamaları yine kendi mağazası üzerinden kaldırmayı mümkün hâle getiren bir özelliği test etmeye başlıyor.

Kullanıcılar tarafından çok fazla talep edilen bu özellik, Windows 11 Insider programına katılan dev ve beta kanallarındaki bazı kullanıcılara KB5070307 güncellemesi ile sunuldu. Henüz kararlı sürümde olmadığı için genel kullanıcı kitlesi tarafından kullanılması şimdilik mümkün değil ancak geri bildirimler olumlu yönde olursa kısa süre içinde herkesin erişimine açılabilir.

Microsoft Store için beklenen yenilikler sadece bununla da sınırlı değil. Şirket, bu uygulama mağazasını çok daha işlevsel hâle getirmeyi planlıyor. Gelecekte sadece uygulama indirmek için kullanılan bir yer olmaktan çok daha fazlasına dönüşecek. Kullanıcılar, her bir uygulama için otomatik güncelleme işlemlerini açma ve kapatma ya da güncellemeleri erteleme gibi işlemleri mağazadan yapabilecek.

Her uygulamanın kapladığı toplam alan, önbellek ve uygulama verilerinin ne kadar yer kapladığı gibi ayrıntılar doğrudan uygulama sayfasından görülebilecek. Bu da kullanıcıların depolama alanını yönetmesini kolaylaştıracak. Çok fazla yer kaplayan uygulamalar hızlı bir şekilde tespit edilecek ve çok gerekli bir uygulama olmaması hâlinde doğrudan Microsoft Store üzerinden kaldırılabilecek.

Uygulamaların yönetimi ile ilgili tüm seçeneklerin tek bir yerde toplanması, kullanıcıların menüler arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Özellikle Windows işletim sisteminde yeni olup uygulamalarını genellikle Microsoft'un mağazasından indirenler, daha kullanıcı dostu bir deneyime sahip olacak.