Çok Sevilen Oyunlarda Dev İndirim! Ucuz Don't Starve ve Dahası

Steam'de Klei Fest Yayıncı İndirimi isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Don't Starve Together, Crypt of the NecroDancer, Beastieball ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 26 Haziran tarihinde sona erecek.

Crypt of the NecroDancer yüzde 90 oranında indirime girdi. Roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 6,99 dolardan (275 TL) 69 sente (27 TL) düştü. Oyunun Steam inceleme notları "Son Derece Olumlu" şeklinde.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Don't Starve Together yüzde 66 oranında indirime girdi. Açık dünya ve hayatta kalma türlerindeki oyun 6,59 dolar (259 TL) yerine 2,24 dolara (88 TL) satılmaya başlandı.

2013 yapımı Don't Starve ise yüzde 75 indirim ile yalnızca 82 sente (32 TL) düştü. Yüzde 70 oranında indirime giren Oxygen Not Included 7,99 dolar (315 TL) yerine 2,39 dolara (94 TL) satılıyor. Simülasyon ve üs inşa etme türlerindeki oyunun Steam inceleme notları "Son Derece Olumlu" şeklinde.

Steam'de İndirime Giren Klei Oyunları