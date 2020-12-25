Microsoft Teams Geçmiş Özelliği Alıyor

Microsoft Teams geçmiş özelliği ile vide konferans uygulamasının kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Uygulamaya eklenecek olan yeni özellik sayesinde video konferanslarla çevrim içi olarak düzenlenen toplantılar artık çok daha etkileşimli ve kolay bir hale gelebilir.

Microsoft Teams Geçmiş Nedir, Ne İşe Yarar?

Teams’in gelecek yıl alacağı yeni özellik geçmiş sayfaları görüntüleme olacak. Daha önce görmediyseniz, farkına varmadıysanız veya ne işe yaradığını bilmiyorsanız Teams’in sol üst köşesinde geri ve ileri olmak üzere iki buton bulunuyor. Geri butonu, kullanıcıyı bir önceki sayfaya yönlendiriyor. İleri butonu ise kullanıcıyı bir sonraki sayfaya yönlendiriyor. Bu butonlar tıpkı Google Chrome ve diğer tarayıcılarda olduğu gibi önceki ve sonraki sayfaya gitmek için kullanılıyor ancak tarayıcılardan farklı olarak geçmişte ziyaret edilen sayfaları görüntülemenin bir yolu bulunmuyor.

Microsoft Teams geçmiş özelliği, video konferans uygulamasına bir sonraki güncellemede eklenecek. Kullanıcıların önceden hangi sayfaları kontrol ettiğinin görüntülenmesine imkan verecek özelliğin geliştirme işlemleri şu anda devam ediyor. Şubat 2021 tarihinde bazı kullanıcıların hizmetine açılması ve kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Video Konferans Uygulamaları İçin Rekabet Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüsle birlikte video konferans uygulamalarının kullanım oranında önemli bir artış meydana geldi. Bu önemli artıştan olumlu yönde yalnızca Teams’in etkilendiğini söylemek doğru olmayacaktır. İnsanların bu zorlu günlerde sevdikleri ile iletişim halinde kalmasını ve eğitim ve öğretimini uzaktan almasını sağlayan uygulamaların başında gelen Zoom gibi rakipleri de bu durumdan fazlasıyla olumlu etkilendi.

Salgınla birlikte kullanıcı sayısı artmaya başlayan video konferans uygulamaları diğer video konferans uygulamaları ile rekabet edebilmek ve kullanıcı sayısını arttırmak için sürekli olarak uygulamalarına yeni özellikler getirmeye başladı. Örneğin Zoom’un bu yıl içerisinde video konferans uygulamasına kazandırdığı özelliklerinden bazıları toplantı durdurma, uçtan uca şifreleme, bekleme odası, yeni ve birbirinden çeşitli yüz filtreleri, gürültü önleme oldu.

Bu yıl Teams’in aldığı bazı özellikler ise toplantı sonu bildirimi, arka plan gürültüsünü kaldırma, anket oluşturma, tam ekran modu, belirli bir süre boyunca etkin olacak herhangi bir durumu seçme, anlık çeviri oldu. Ayrıca bu uygulamaların ikisi de daha fazla kullanıcının video konferans uygulamasını indirip kullanmaya teşvik etmek için toplantı sürelerini belirli günlerle sınırlı olmak şartıyla geçici olarak kaldırdı.