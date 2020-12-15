Microsoft Teams Verimlilik Arttırıcı Yeni Araçlar Aldı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, video konferans uygulamasını kullanıcıların çalışma performansını iyileştirecek şekilde geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Teams verimlilik arttırıcı yeni araçları ile görüntülü görüşme uygulamasını kullanan kişilerin daha iyi bir toplantı elde etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Microsoft Teams’in Verimlilik Arttırıcı Araçları Neler?

Yeni tip koronavirüs salgının başlangıcından bu yana kullanım oranında önemli bir artış meydana gelen video konferans uygulamasının geliştiricileri, kullanıcılara verimlilik anlamında önemli avantajlar kazandırabilecek yeni özellikler geliştiriyor.

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre görüntülü konuşma uygulamasına eklenecek yeni özelliklerden ilki, “Toplantı Sonu Bildirimi” adlı bir özellik olacak. Uygulamaya ekleneceği duyurulan bu özellik, katılımcıları toplantının 5 dakika içinde bitmesinin planlandığından haberdar ediyor. Bu özelliğin amacının yalnızca toplantıda yer alan kullanıcıları bilgilendirmek olduğunu unutmamak gerekiyor.

Özelliğin devam eden toplantının 5 dakika sonunda otomatik olarak sonlandırılmasını sağlama gibi bir işlevi bulunmuyor. Geliştiricilerin bu tür bir özellik eklemesinin en önemli amacı, katılımcılara toplantının sona ereceği zamanla ilgili hatırlatmada bulunarak devam eden tartışmaları sonlandırmak için zamanı iyi ayarlamaları gerektiğini bildirmektir.

Toplantının sonunun yaklaştığına dair kullanıcıları bilgilendirmeye yardımcı olan bu özellik hem eğitim kurumları hem de işletmeler tarafından başlatılan toplantılar için son derece faydalı bir özellik olabilir. Toplantı sonu bildirimi şu anda uygulamanın kullanıcılarının kullanımına sunulmaya başlandı. Özelliği henüz kullanamıyorsanız muhtemelen içerisinde bulunduğumuz haftanın ilerleyen günlerinde sizin de kullanımınıza açılacaktır.

Outlook Entegrasyonu İyileşiyor

Uygulamanın aldığı ikinci özellik, Outlook entegrasyonu oldu. Microsoft, geçen yıl Teams’in Windows 10 sürümünde Outlook entegrasyonunda birtakım iyileştirme işlemlerinde bulunmuştu. Son güncelleme ile entegrasyon çok daha iyi bir hale geldi. Entegrasyonda yapılan yeniliklerle beraber internet kullanıcıları artık Outlook’tan Teams’e bir e-posta gönderebilecek. Kullanıcılar bu özelliğe doğrudan Outlook’un seçeneklerinden ulaşabilir.

Bu özellik, herhangi bir Teams kullanıcısına Outlook’u kullanarak e-posta göndermek isteyen kullanıcılar için çok faydalı bir özellik olabilir. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu özelliğin geliştirme işlemleri şu an hala devam ediyor. Güncellemenin önümüzdeki yılın mart ayında masaüstü kullanıcılarına sunulması planlanıyor.