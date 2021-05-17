Microsoft Teams Kişisel Sürüm Yayınlandı: 24 Saat Ücretsiz Görüşme

Microsoft Teams kişisel sürüm neler sunuyor? Kişisel kullanıma hitap eden Microsoft Teams uygulaması beta sürümünden çıktı. Microsoft'un iş odaklı görüşme uygulaması Microsoft Teams, artık aile üyeleriniz veya arkadaşlarınızla görüşmenize izin veriyor.

Microsoft bugün Microsoft Teams'in kişisel sürümünü piyasaya sürüyor. Yaklaşık bir yıl önce hizmeti beta programına aldıktan sonra, Microsoft Teams artık arkadaşlar ve aileler arasında ücretsiz kişisel kullanıma hazır.

Microsoft Teams kişisel sürüm neler sunuyor?

Hizmetin kendisi, işletmelerin kullandığı Microsoft Teams ile neredeyse aynı ve insanların sohbet etmesine, görüntülü arama yapmasına ve takvim, konum veya dosya paylaşmasına olanak tanıyor.

Microsoft, Kasım ayında beta sürümünde tanıttığı 24 saatlik ücretsiz video görüşme özelliğini sunmaya devam ediyor. 24 saat sürebilen video görüşmelerinde 300'e kadar kişiyle buluşabilirsiniz. Ancak Microsoft, salgından sonra 100 kişiye kadar grup aramalarında 60 dakikalık sınırlar uygulayacağını, sadece birebir görüşmelerin 24 saat devam edeceğini söyledi.

Uygulamanın beta sürümü iOS ve Android'de başlatılırken, kişisel kullanım için Microsoft Teams artık web, mobil ve masaüstü uygulamalarında da çalışıyor. Microsoft ayrıca, Teams kişisel kullanıcılarının, yüzünüzü ve omuzlarınızı bölümlere ayırmak ve sizi diğer insanlarla birlikte sanal alana yerleştirmek için yapay zeka kullanan Together (birlikte) modunu etkinleştirmesine de izin veriyor.

Microsoft henüz tüketici tarafında Skype'ı Microsoft Teams ile değiştirme planını açıklamadı. Şirket, geçen yıl Microsoft Teams'in kişisel sürümünün betasını başlattığında “tamamen Skype'a bağlı” olduğunu söylemişti, ancak pandemi sırasında Zoom'un yükselişi, Skype'ın tüketiciler arasındaki kullanımına darbe vurdu.

Microsoft Teams, geçtiğimiz ay verimlilik arttırıcı yeni araçlar almıştı. Bu araçlardan ilki “Toplantı Sonu Bildirimi” olarak adlandırıldı. Toplantı Sonu Bildirimi, katılımcıları toplantının 5 dakika içerisinde bitmesinin planlandığından haberdar ediyor. İkinci araç ise Outlook entegrasyonunda yapılan iyileştirme. Entegrasyonda yapılan yeniliklerle birlikte internet kullanıcıları artık Outlook’tan Teams’e bir e-posta gönderebiliyor.

Microsoft Teams'in kişisel sürümü, şirketin tüketicilerle ilgisini sürdürme çabasının bir parçası. Microsoft; iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp veya diğer sohbet uygulamalarıyla rekabet etmek istemiyor, ancak pandemi sırasında Zoom'un yükselişini de göz ardı etmiyor.

Kişisel kullanım için Microsoft Teams'i denemek isterseniz aşağıdaki uygulamadan iOS, Android veya masaüstü sürümünü indirebilirsiniz. Ayrıca web üzerinde de Teams görüşmesi başlatabileceğinizi hatırlatmak gerekiyor.