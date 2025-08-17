Windows Kullanıcıları Dikkat! Bu Güncellemeyi Sakın Yüklemeyin

Microsoft, geçen hafta Windows 10 ve 11 için yeni bir güvenlik güncellemesi yayımladı. Bu yeni sürümle birlikte Lamma stealer adlı zararlı yazılıma karşı Defender tarafında ek korumalar getirildi. Ancak güncelleme, beklenmedik sorunlara yola açtı. Kullanıcılardan tepki çekti. İşte ayrıntılar...

Son Windows 11 Güncellemesi, Bazı Kullanıcılarda Hataya Yol Açtı

Sunulan Windows 11 24H2 KB5063878 yaması, bazı kullanıcıların sistemlerinde önce 0x80240069 yükleme hatasına sebep oldu. Microsoft kısa sürede bu hatayı düzeltse de sonrasında daha kritik bir problem ortaya çıktı. Öyle ki bazı cihazlarda disklerin kaybolması, SMART verilerinin okunamaması ve dosya bozulmaları sorunları yaşandı.

Gelen bilgilere göre özellikle Japonya'da yaşayan kullanıcılarda ortaya çıkan hata, NVMe SSD ve HDD’lerde uzun süreli ve yoğun dosya yazma işlemleri sırasında ortaya çıkıyor. Örneğin bir diske tek seferde yaklaşık 50 GB veri kopyalandığında ve diskin işlem gücünü sağlayan denetleyici çipinin kapasitesinin yüzde 60’tan fazlası kullanıldığında sorun tetikleniyor.

Özellikle Phison markalı denetleyici çipe sahip ve üzerinde ek DRAM belleği bulunmayan SSD modellerinde bu hata daha düşük veri yazma miktarlarında bile ortaya çıkabiliyor. Benzer şekilde bazı kurumsal tip sabit disklerde (HDD) de aynı problemler yaşanıyor.

Şu ankine benzer bir sorun 2024 yılında da yaşanmış, Microsoft ise o dönemde hatayı giderdiğini açıklamıştı. Ancak görünen o ki problem halen tam anlamıyla çözülememiş.

