Microsoft, Windows 11 Kullanıcılarını Çileden Çıkaran Siyah Ekran Hatasını Düzeltti

Microsoft'un Windows 11'i kuşkusuz tüm zamanların en popüler işletim sistemlerinden biri. StatCounter'a göre dünya üzerindeki Winodws yüklü bilgisayarların yüzde 62'si bu sürümü kullanıyor. Ancak Microsoft tüm bu popülariteye rağmen kullanıcıların arzu ettiği stabiliteyi bir türlü sağlayamıyor. Kullanıcılar adeta her güncellemede bir başka sorunla karşılaşıyor. Neyse ki şirket ara ara bu sorunları gidermeyi de başarıyor. Microsoft, son yayınladığı Windows 11 güncellemesiyle birlikte oyun oynarken bilgisayarların kilitlenmesine neden olan siyah ekran hatasını giderdi.

Windows 11 Siyah Ekran Hatasını Çözmek Bilgisayarınızı Güncelleyin

Windows 11 kullanıcıları bir süredir oyun oynarkan bilgisayarlarının aniden kilitlendiği sinir bozucu bir siyah ekran hatası ile karşı karşıya kalıyordu. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektiren bu hata kullanıcıların ilerlemelerinin kaybolmasıne yol açıyor ve insanları kelimenin tam anlamıyla çileden çıkarıyordu. Şirket nihayet sorunun kaynağını buldu ve bunu çözecek bir güncelleme yayınladı.

Windows 11 için yayınlanan son güncellemenin notlarında "Bu güncelleme, belirli GPU yapılandırmalarının yakın zamanda dxgmms2.sys ile ilgili bir sistem hatası yaşayabileceği ve bunun Kernel_Security_Check_Failure hatasına yol açabileceği sorunu giderir" ifadesi yer aldı. Hata, Windows'un grafik kartını yönetmek için kullandığı dxgmms2.sys adlı önemli bir sistem dosyasından kaynaklanıyordu. Bu dosya ekran kartı ile işletim sistemi arasındaki iletişimi sağladığı için, buradaki küçük bir aksaklık bile tüm sistemin çökmesine yol açabiliyor.

Microsoft'un Windows 11 kullanıcılarının deneyimini olumsuz etkileyen bir sorunu gidermiş olması elbette ki harika bir gelişme. Ancak kullanıcıların işletim sisteminin mevcut durumundan memnun olduğunu söylemek kelimenin tam anlamıyla yalan olur. Kullanıcılar Microsoft'un Windows 11 24H2 güncellemesinden bu yana adeta ardı arkası kesilmeyen yazılım problemleri ile boğuşuyor. Özellikle oyuncu olarak tanımlayabileceğimiz kullanıcılar kendi deneyimlerini negatif etkileyen pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor.

Bugün bir Mac kullanıcı olarak ben macOS ile neredeyse hiçbir sorun yaşamazken, Windows 11'i her açtığımda kendimi "xxx sorunu nasıl çözülür?" şeklinde bir Google araması yaparken buluyorum. Ne yazık ki diğer Windows kullanıcılarının durumu pek de farklı değil. Hem macOS hem de Linux tarafındaki alternatiflerin giderek daha da iyi hale geldiğini de hesaba katarsak Microsoft'un bir çözüm bulmaması durumunda Windows'un pazar payı kaybına kesin gözüyle bakılıyor.