Oyunlarda %90'a Varan Yılbaşı İndirimi Başladı! Ucuz EA FC 26 ve RDR Fırsatını Kaçırmayın

Oyun dünyasında yılbaşı heyecanı hızla devam ediyor. Bu doğrultuda popüler platformlarda da indirimler başladı. Örneğin size yakın zamanda Epic Games indirimlerinden bahsetmiştik. Şimdi ise benzer bir gelişme Microsoft cephesinden geldi. Popüler yapımlar, yüzde 90’a varan indirimlerle satışa sunuldu. Özellikle EA SPORTS FC 26, Red Dead Redemption, GTA, The Witcher ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlardaki fiyat düşüşleri dikkat çekiyor.

EA FC 26 ve Spor Oyunlarında Büyük İndirim

EA SPORTS FC 26, yılbaşı indirimi kapsamında yüzde 50 indirimle satışta.

EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm: 2.899,99 TL → 1.449,99 TL

EA SPORTS FC 26 Ultimate Sürüm: 3.999,99 TL → 1.999,99 TL

Benzer şekilde Türkiye'de bu tarz spor oyunlarına ilgisi olan oyuncular varsa Madden NFL 26, College Football 26, F1 25 ve NBA 2K26 gibi spor oyunlarında da yüzde 50 seviyesinde indirimler bulunuyor.

Red Dead Redemption, GTA ve Rockstar Oyunları Öne Çıkıyor

Rockstar Games’in sevilen yapımları da kampanyanın yıldızları arasında:

Red Dead Redemption: 1.749 TL → 874,50 TL

Red Dead Redemption 2: 2.099 TL

GTA V (Xbox Series X|S):195 TL

GTA V (Xbox One & Series): 2.099 TL → 692,67 TL

80 ve Üzeri İndirimli Kaçırılmayacak Oyunlar

Assassin’s Creed Origins: 600 TL → 60 TL (%90)

House Flipper: 72,28 TL → 7,22 TL (%90)

Metro Exodus: 187 TL → 28,05 TL (%85)

Mafia: Definitive Edition: 259 TL → 38,85 TL (%85)

Batman: Arkham Collection: 307,50 TL → 46,12 TL (%85)

The Witcher, Cyberpunk ve RPG Severler İçin Fırsat

The Witcher 3: Wild Hunt: 1.299 TL → 259,80 TL

Complete Edition: 1.599 TL → 319,80 TL

Cyberpunk 2077: 1.999 TL → 699,65 TL

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: 2.669 TL → 1.334,50 TL

İndirimler Sınırlı Süreli

Yılbaşı indirimleri, hem yeni oyunları daha uygun fiyata almak isteyenler hem de kütüphanesini genişletmek isteyen oyuncular için önemli bir fırsat sunuyor. Kampanyaların sınırlı süreyle geçerli olduğunu hatırlatalım. Fiyatlar platforma ve üyelik durumuna (EA Play gibi) göre değişiklik gösterebilir.