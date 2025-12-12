%95'e Varan İndirimi Kaçırmayın! Ucuz GTA 5, RDR 2 ve Dahası

Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan "Yılbaşı Tatili İndirimi" başladı. Epic Games mağazasında başlayan kampanya kapsamında Red Dead Redemption 2, EA SPORTS FC 26, Cyberpunk 2077, GTA 5 ve The Last of Us Part 1 dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Kampanya 8 Ocak tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Epic Games'te Yılbaşı Tatili İndirimi Başladı

Rockstar Games tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, Epic Games mağazasında yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan yapım, kampanya kapsamında 2.299 TL yerine 574,75 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modlar mevcut.

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Grand Theft Auto V Enhanced yüzde 50 oranında indirime girdi. Eğlenceli zaman geçirilmesini sağlayan oyun 1.049 TL'den 524,50 TL'ye düştü. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra GTA Online isimli çevrim içi mod da bulunuyor.

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26 yüzde 60 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun 2.599,99 TL yerine 1.039,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2025 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunda Türkçe arayüz, Türkçe alt yazı ve Türkçe spiker desteği yer alıyor.

Marvel's Spider-Man Remastered yüzde 60 oranında indirime girdi. Marvel'ın en sevilen süper kahramanlarından biri olan Spider-Man'i kontrol ettiğimiz oyun 1.099 TL'den 439,60 TL'ye düştü. 2022 yılında piyasaya sürülen oyun, sahip olduğu kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar