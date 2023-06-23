Microsoft'tan İtiraf: Yeni Xbox ve PS6'nın Çıkış Tarihi Açıklaması!

IGN tarafından yayınlanan bir rapora göre bu yıl PlayStation 5 ve Xbox serisi konsolların piyasaya sürülmesinin üzerinden üç yıl geçmiş olacak ve Microsoft bir sonraki Xbox ve PS6'nın 2028 yılında piyasaya sürülmesini bekliyor.

Microsoft Perşembe günü, şirketin yayıncı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın almasını engelleyen ABD Federal Ticaret Komisyonu'na karşı mahkemeye çıktı. Duruşma sırasında yayınlanan mahkeme belgeleri, Microsoft'un yeni nesil oyun konsollarının 2028 yılında çıkmasını beklediğini gösteriyor.

Yeni Xbox ve PS6, 2028'de Geliyor

Duruşmanın ilk gününde hem FTC hem de Microsoft, satın alma konusundaki kendi pozisyonlarını destekleyen kanıtlar sundu. FTC, Microsoft'un Nintendo ve NVIDIA gibi diğer şirketlerle yaptığı ve rekabete daha açık olduğu görüntüsü veren anlaşmaların "boşluklar" içerdiğini ve gelecekte yeniden müzakere edilebileceğini söylüyor.

Bir Microsoft sözcüsü Perşembe günü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada "Bugün Sony, oyunları kendi platformunda tutma sözümüzün arkasında duracağımızı başından beri bildiğini gösterdi ve anlaşmaya karşı lobi çalışmalarının yalnızca pazardaki hâkim konumunu korumak için olduğunu açıkça ortaya koydu." dedi.

Ryan ifadesinde ayrıca anlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde Sony'nin Activision ile bir sonraki PlayStation planları hakkında konuşamayacağını söyledi.

Anlaşma Ne Durumda?

Perşembe günkü yasal işlemler, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma kararını açıklamasından bir yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti. O zamandan bu yana Xbox üreticisi, şirketin faaliyet gösterdiği farklı ülkelerdeki antitröst düzenleyicilerinden satın alma için onay istedi.

Microsft'un şu anda önünde en büyük engeller olarak İngiltere ve ABD'de bulunuyor ve her iki ülkedeki kurumlar da video oyun endüstrisindeki rekabet eksikliğine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek anlaşmayı engelliyor.