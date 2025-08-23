Midjourney Gücüne Güç Kattı: Hiç Beklenmedik Bir Şirketle El Sıkıştı

WhatsApp, Instagram ve Facebook ağlarının çatı şirketi Meta, yapay zekâ piyasasındaki gücünü artıracak bir adımla gündeme geldi. Son haberlere göre Meta, kendi yapay zeka araçlarını bir üst seviyeye taşımak için Midjourney ile el sıkıştı. Midjourney, yapay zekâ ile görsel ve video üretimi için kullanılan oldukça popüler bir araç. Önceleri sadece Discord üzerinden çalışan Midjourney, şu an web sürümüyle pek çok servisini genişletmiş durumda.

Meta ve Midjorney arasında imzalanan anlaşmaya göre, Midjourney'in görsel ve video üretme teknolojisi artık Meta'nın elinde olacak. Meta'nın daha önce kendi "Imagine" ve "Movie Gen" gibi araçları vardı, ancak bunların hiçbiri Midjourney kalitesine erişememişti.

Meta ve Midjourney, Birbirlerinin Veritabanına Erişebilecek

Midjourney, kurulduğu günden bu yana hiç dış yatırım almadı ve kendi kendine yıllık 200 milyon dolarlık gelire ulaşmayı başardı. Bu anlaşma, iki taraf için de faydalı olacak.

Meta, Midjourney'in benzersiz görsel kalitesini kendi platformlarına taşıyacak ve daha kaliteli multimedya üretimine başalyacak. Midjourney ise bir yandan bağımsız kalmaya devam ederken diğer yandan da Meta'nın devasa kullanıcı tabanına erişim sahibi olacak. Böylece daha görünür hale gelecek ve aylık aboneliklerinde artış yaşayacak.

Her iki şirketin de telif hakkı ihlalleri nedeniyle davalarla boğuştuğuna dikkat çekmekte fayda var. Meta ve Midjourney'in güçlerini birleştirmesi, yasal anlamda sıkıntılar da doğuracak. Özellikle Meta için "tekelleşme" iddiaları baş gösterebilir. Buna rağmen iki şirket, bu konuda oldukça kararlı bir çizgiyi takip ediyor.