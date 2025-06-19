WhatsApp'ın Tüm Kullanıcılarını Telegram'a Kaçıran Özellik Geliyor!

Dünyanın en popüler ücretsiz mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yerini yavaş yavaş Telegram'a bırakmaya hazırlanıyor. Hem de bizzat kendi rızasıyla. Meta, atacağı yeni bir adımla mesajlaşma platformunda reklamlar çıkaracak. Sadece WhatsApp da değil; Threads, Facebook ve Instagram gibi tüm platformlarında reklam alanları, önü alınamaz bir şekilde genişlemeye başladı.

Bu durum, WhatsApp'ın kuruluş ilkeleriyle çelişiyor. WhatsApp'ın kurucuları Jan Koum ve Brian Acton, yıllar boyunca reklam karşıtı duruşlarını açıkça dile getirmişti. Hatta ofisteki çalışma masalarında bile "Kandırmak yok, reklam yok, oyun yok!" tarzında çıkartmalar bulunuyordu. Ne zamanki Meta, 2014'te WhatsApp'ı satın aldı, o zaman tüm politikalar değişti.

WhatsApp Alternatifi Uygulamalar Aranıyor

Meta'nın reklam iştahı oldukça geniş. Sadece Instagram ve Facebook'tan elde ettiği reklam geliri, 160 milyar dolara kadar uzanıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu geliri artırmanın yolunu WhatsApp'ta buldu. Reklamların şimdilik sadece "Güncellemeler" sekmesinde yer alacağı söylense de, kullanıcıların tepkisi geçtikten sonra reklamlar platforma daha geniş ölçekte yayılabilir.

Kullanıcılar, reklam bombardımanına maruz kalmadan önce harekete geçmek istiyor ve alternatif mesajlaşma uygulamaları arıyor. Halihazırda WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram, yıllardır WhatsApp'ta olmayan özellikleri sunuyor olmasıyla zaten güçlü bir aday. Reddit gibi platformlarda birçok kullanıcı Signal gibi alternatiflerden de bahsetmiş.

Gizlilik Taahhütlerine Aykırı Karar

Sık sık gizlilik ihlalleriyle gündeme gelen Meta, WhatsApp'a reklam eklenmesi kararıyla uygulamayı benzersiz kılan gizlilik taahhütlerini ihlal etmiş oldu. Bu detay, bizzat Elektronik Gizlilik Bilgi Merkezi'nden (EPIC) John Davisson tarafından doğrulandı. Electronic Frontier Foundation'dan Bill Budington ise reklam ekosisteminin zaten sayısız gizlilik ihlaline yol açtığını hatırlattı, ancak Meta'dan bir açıklama veya cevap gelmedi. Sadece reklamların şehir, kanal etkileşimleri ve dil seçeneklerine göre çıkacağı vurgulandı.

Şirket, güven vermek adına mesajlar, aramalar ve diğer içeriklerin uçtan uca şifreli kalacağını söylese de kullanıcılar bu kararı hoş karşılamıyor.