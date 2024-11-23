Mike Tyson, Jake Paul Maçından Sonra Emeklilik Kararını Yeniden Gözden Geçirdi: Kaybettim Ama Kazandım Da!

Boksun efsane isimlerinden Mike Tyson, geçtiğimiz hafta Jake Paul ile gerçekleştirdiği maçın ardından emeklilik kararını yeniden masaya yatırmaya karar verdi. 58 yaşında ringe çıkan ve Paul karşısında mağlubiyete uğrayan Tyson, yeniden dövüşme ihtimaline göz kırptı.

Teknik aksaklıklara rağmen Netflix'te izlenme rekorları kıran olaylı boks maçında Tyson, genç rakibine karşı oldukça zor anlar geçirse de bazı sosyal medya kullanıcıları, açık ara bahis oynanan bu maç için "gösteri maçı" yorumunda bulundu. Maçın "sahte" olduğunu savunan kişiler de hayli kalabalıktı. Pek çoğu ağır eleştiriler yağdırdı

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"Kaybedip Kazandığım Anlardan Biriydi"

Efsane boksörün son yorumu, kararını değerlendirse bile değiştirmediğini açıkça ortaya koydu. 58 yaşında Paul'e karşı verdiği mücadele, Tyson'un boks hayatını noktalayan maç oldu.

Tyson konuyla ilgili şöyle dedi:

Bu, kaybedip yine de kazandığınız anlardan biri. Minnettarım. Son bir kez ringe çıkmaktan pişman değilim. Haziran ayında neredeyse ölüyordum. 8 kan nakli yaptırdım. Hastanede kanımın yarısını ve 25 kilo verdim. Savaşarak sağlığıma kavuştum ve maça çıktım, bu yüzden kazandım. Çocuklarımın beni genç ve yetenekli bir dövüşçüyle 8 raund boyunca kafa kafaya gördüğü an, bir erkeğin isteyebileceği en büyük deneyimlerden biri.

Jake Paul ise gelecekteki hedeflerinden biri olarak Canelo Alvarez ile dövüşmek istediğini açıkça belirtti. Meksikalı süperstar, bu maçın gerçekleşmesi için koşulları olduğunu ileri sürdü.