Jake Paul ve Mike Tyson Dövüşünün Hileli Olduğunu Kanıtlayan Yeni Bir Video Paylaşıldı

Netflix'te yayınlanan Tyson & Paul maçının hileli olup olmadığına dair söylentiler hızla yayılıyor. Yayınlanan yeni bir video, iddiaları güçlendirir nitelikte.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Jake Paul, AT&T Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada 58 yaşındaki Mike Tyson’ı oybirliğiyle kazandığı bir kararla mağlup etti. Ancak bu dövüş, performansından ziyade Netflix’in yayın sorunları ve hile iddialarıyla konuşuluyor.

Hatırlanacağı üzere dövüş öncesinde ve süresince Netflix platformunda sorunlar yaşanmıştı. Maçın "gösteri maçı" olduğunu iddia edenler, Mike Tyson'un performansından sonra bu iddianın gerçek olduğunu kanıtlayacak bir videoyla gündeme geldi.

Tyson Maç Boyunca 18 Yumruk Atabildi

Ringlere dönen efsane boksör Mike Tyson, yaşının etkilerini fazlasıyla gösterdi. Sekiz raunt boyunca yalnızca 18 yumruk atabilen Tyson, yavaş temposu ve pasif performansıyla hayranlarını epey üzdü; hatta bu konuda spor uzmanları, Tyson'ın yaşı ve sağlık durumundan ötürü böyle bir maç üzerinden bahis oynanmasın yasal olmadığını bile savundu. Tyson’ın düşük enerjili oyunu, dövüş severler arasında karşılaşmanın gerçekliğine dair şüpheler uyandırdı. Yakın zamanda Twitter'da paylaşılan video ise bu gerçeği kanıtlar nitelikte.

İşte o tweet'lerden bazıları:

Maçın hileli olduğunun kanıtı. Tyson, para için bile isteye kendini tuttu. 

Paramı geri istiyorum @Netflix 

Bu palyaçolar %100 hile yaptı. Kesinlikle YALANCILAR!! 

Tyson, Paul'u nakavt etmemesi için para aldı. Jake Paul'un itibarı tam bir çöp. Gelecekteki bütün maçları da böyle olacak ve bunlara kimse güvenmeyecek.

Profesyonel bir boksör böyle fırsatları asla kaçırmaz... 

Maçın hileli olduğunu duymuştum. Gözlerimi devirdim ve sonra maçı izledim. Bayağı sahte duruyor. Aynı Amerika siyaseti gibi 😂

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Tyson gerçekten kendini tuttu mu? Boks maçı şaibeli mi? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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