Milli Muharip Uçak'ın İniş Takımları Görüntülendi

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılı projelerinden biri olan ve ilk uçuşunu 2024 yılında gerçekleştirmesi beklenen Milli Muharip Uçak'tan iniş takımlarını görebildiğimiz yeni bir görsel paylaşıldı.

TUŞAS Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde 29 Ekim 2024'te ilk uçuşunun yapılmasının planlandığı Milli Muharip Uçak'la ilgili gelişim sürecine dair bilgiler aktarmıştı. Bugün gelen yeni görsel, geçtiğimiz günlerde gördüğümüz prototipe kıyasla bazı değişikler içeriyor.

Uçağın burun ve hava alıklarının değiştiğini gördüğümüz yeni görselde ayrıca Elektro-optik Hedefleme Sistemi ve Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin yerleri de gözlemlenebiliyor. Keza uçağın artık iniş takımlarının da takıldığını görebiliyoruz.

🇹🇷 @TUSAS_TR Milli Muharip Uçak (MMU) iniş takımları üzerinde.



Burun ve hava alıklarının olumlu yönde değiştiği görülüyor.



Elektro-optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ile Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (IRST) yerleri net bir şekilde görülebiliyor. pic.twitter.com/mpuhsxYdaG — Turan Oguz (@TyrannosurusRex) December 26, 2022

Milli Muharip Uçak Neden Bu Kadar Önemli?

Milli Muharip Uçak, tamamen yerli imkânlar ile üretiliyor ve bu sayede 2030'lu yıllardan itibaren F-16'ların yerini alması planlanıyor. Ülkemizin üretim yıllarına dek 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması amaçlanıyor.

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