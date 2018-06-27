Milli Savaş Uçağındaki Teknolojileri Üniversiteler Geliştirecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), milli savaş uçağı dahil olmak üzere hava platformlarında kullanılacak özgün sistemlerinden geliştirilmesi için akademik çalışmalara ve Ar-Ge projelerine destek verecek.

Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezi olan TAI, havacılık ve uzay sanayisinde söz sahibi şirketlerin başında geliyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre TAI, “Teknoloji Yol Haritası” programı dahilinde belirlenen alanlarda üniversite-sanayi işbirliği ile hayata geçirilebilecek akademik çalışma konularına destek sağlayacak. Konuya ilişkin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vereceğini açıklayan şirket, akademik çalışma konularının dış kaynakla finanse edilebilecek Ar-Ge projeleri için temel teşkil edeceğini belirtti.

Teknoloji Yol Haritası kapsamında belirlenen “deneysel aerodinami” başlığı altında, üniversite-sanayi işbirliğiyle "Dahili Silah Yuvalarında Oluşan Boşluk Akımının Deneysel İncelemesi", "Tırtıkların Kanat Sesine Etkilerinin Deneysel İncelemesi", "Dinamik Ölçeklendirilmiş Kanadın Çırpıntı Karakteristiğinin Deneysel İncelemesi", "Yüksek Hücum Açılarında Aerodinamik ve Girdap Kestirimi" hususlarında çalışmalar yürütülecek.

Dahili Silah Yuvalarında Oluşan Boşluk Akımının Deneysel İncelemesi Projesi'nde, ses altı, ses geçişi ve ses üstü hızlarda çalışan, farklı şekil ve konfigürasyonlardaki dahili silah yuvalarında oluşan boşluk akımının rüzgar tüneli testleriyle incelenmesine yönelik deneysel yöntemler geliştirilecek.

Tırtıkların Kanat Sesine Etkilerinin Deneysel İncelemesi Projesi'nde, bir kanadın iz bölgesindeki akışın sıcak tel anemometre ve akım görüntüleme teknikleri kullanılarak görselleştirilmesi hedeflenirken, Dinamik Ölçeklendirilmiş Kanadın Çırpıntı Karakteristiğinin Deneysel İncelemesi Projesi'nde ise esnek bir kanat panel modeli kullanılarak elastik ve karakteristik davranışların deneysel olarak elde edilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi bekleniyor.

Son olarak Yüksek Hücum Açılarında Aerodinamik ve Girdap Kestirimi Projesi'nde de, askeri amaçlı hava araçları için yüksek hücum açılarında girdap oluşumlarının ve etkileşimlerinin tahminine yönelik yöntem ve araçların geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA