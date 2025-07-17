GTA Alternatifi Diye Çıkıp Rezil Olan Oyuna Dev Güncelleme Geldi

Çıkışıyla oyun dünyasında büyük ses getiren MindsEye, üçüncü büyük güncellemesini aldı. Getirdiği ses iyi anlamda değildi. Çıktığı ilk günden beri ağır eleştirilere maruz kalan MindsEye, orijinallik bakımından sınıfta kalmasıyla eleştirilirken oyundaki sayısız bug ve hatalar yüzünden de alay konusu olmuştu.

MindsEye Steam eleştirileri, şu an "Çoğunlukla olumsuz" kategorisine giriyor, çünkü yalnızca %37 oranında olumlu yorum var.

Kullanıcılar, "Cyberpunk 2077'de bile bu kadar hata yoktu" şeklinde yorumların yanı sıra oyunun kendine ait bir kimliği olmadığını, yalnızca GTA'ya inat olsun diye test bile edilmeden absürt bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldüğünü söylemişti. Çünkü Build a Rocket Boy şirketinin kurucusu, aynı zamanda GTA serisinde yer almış efsane isim Leslie Benzies. Ağır eleştirilerden sonra açıklama yapan Leslie Benzies, oyunu daha iyi hale getireceklerine dair söz vermişti.

MindsEye 11 GB Büyüklüğünde Dev Güncelleme Aldı

MindsEye çoğunlukla aceleye getirilmiş bir oyun olarak nitelendirildi. Optimizasyon sorunları, uzun oyun seansları sonunda oyunun kendi kendine kapanması, takılmalar ve donmalar hat safhadaydı. Build a Rocket Boy, 11 GB'lik büyük bir güncelleme ile bu sorunları çözmeye çalıştı. Güncellemenin öne çıkan özellikleri şunlar:

AI isabet oranları artırıldı

Orta seviye zorlukta düşman hasarı yeniden dengelendi

Araç sesleri ve çevresel tepkilerde daha doğal ve etkileyici efektler eklendi

Bazı görevlerdeki ilerlemeyi engelleyen hatalar düzeltildi

Sinematik geçişlerdeki LOD problemleri giderildi

Uzun oyun oturumlarında yaşanan çökme sorunları için iyileştirmeler yapıldı

Siper alma geçişleri ve merdiven çıkma animasyonu daha akıcı hale getirildi

Build.MindsEye içerik oluşturucuları için yeni araçlar geldi

Tüm bunlar umut vadediyor diyebiliriz. Ancak, özellikle performans kanadındaki iyileştirmeler, trafik yoğunluğu gibi çevresel detaylardan feragat edilerek sağlandı. Yani MindsEye bir kez daha alay konusu olabilir.

Steam Yaz İndirimleri Kapsamında Fiyatı Düştü

Normalde 27 dolar karşılığında satın alabileceğiniz MindsEye, Steam hafta ortası indirimleri kapsamında %30 indirimle 18.89 dolara (yaklaşık 765 TL) düştü. İndirim kampanyası 21 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.