1.145 TL'lik GTA Benzeri Oyunu Ücretsiz Oynama Fırsatı!
Oyun dünyasında büyük tartışmaya neden olan MindsEye'ın ücretsiz demo sürümü yayınlandı. Peki, bu demo oyunculara ne sunuyor? İşte ayrıntılar!
Kimi oyuncunun çok sevdiği kimi oyuncunun yazabildiği her yerde olumsuz görüşlerini dile getirdiği GTA benzeri oyun MindsEye'ın ücretsiz demosu yayınlandı. Bu demo ile birlikte geliştiricileri eleştiri yağmuruna tutan oyuncu topluluğunun gönlünün alınması bekleniyor.
MindsEye'ın Ücretsiz Demosu Sunuldu
MindsEye'ın "Free Starter Pack" demosu erişime açıldı. Oyun, normalde Steam üzerinden 26.99 dolar (bin 145 TL) fiyat etiketi ile satılıyor ancak bu demo, oyunun sunduğu dünyaya hiçbir ücret ödemeden hızlı bir giriş yapmanıza olanak tanıyor. Bu paket ile demo görevi Robin Hood'a ve düzenli olarak güncellenen çeşitli Arcadia görevlerine erişebiliyorsunuz.
Hikâye modunun demosunda hafıza kaybı yaşamış eski asker Jacob Diaz'ı yönetiyorsunuz. Şehirde meydana gelen büyük patlamadan sonra kendinizi arabalı kovalamacanın içinde buluyorsunuz. Mermiler hava uçuşurken hayatta kalmak için büyük bir çaba sarf etmeye başlıyorsunuz. Bu görevden sonra eğer oyunu beğenirseniz satın alma işlemi gerçekleştirerek MindsEye'ı tam olarak deneyimleyebilirsiniz.
MindsEye Nasıl Bir Oyun?
MindsEye, GTA benzeri oyunlar arasında yer alıyor. Bu tek oyunculu oyunda geçmişe dair hatıraları çok net olmayan eski bir asker Jacob Diaz'ı yönetiyoruz. Oyunda çeşitli görevleri tamamlayarak karakterimizin geçmişini açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz ancak bu süre boyunca karşınıza çok tehlikeli düşmanlar çıkıyor. Bu nedenle son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor.
MindsEye Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 70 GB (SSD gerekli)
MindsEye Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 70 GB (SSD gerekli)