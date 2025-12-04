1.145 TL'lik GTA Benzeri Oyunu Ücretsiz Oynama Fırsatı!

Kimi oyuncunun çok sevdiği kimi oyuncunun yazabildiği her yerde olumsuz görüşlerini dile getirdiği GTA benzeri oyun MindsEye'ın ücretsiz demosu yayınlandı. Bu demo ile birlikte geliştiricileri eleştiri yağmuruna tutan oyuncu topluluğunun gönlünün alınması bekleniyor.

MindsEye'ın Ücretsiz Demosu Sunuldu

MindsEye'ın "Free Starter Pack" demosu erişime açıldı. Oyun, normalde Steam üzerinden 26.99 dolar (bin 145 TL) fiyat etiketi ile satılıyor ancak bu demo, oyunun sunduğu dünyaya hiçbir ücret ödemeden hızlı bir giriş yapmanıza olanak tanıyor. Bu paket ile demo görevi Robin Hood'a ve düzenli olarak güncellenen çeşitli Arcadia görevlerine erişebiliyorsunuz.

Hikâye modunun demosunda hafıza kaybı yaşamış eski asker Jacob Diaz'ı yönetiyorsunuz. Şehirde meydana gelen büyük patlamadan sonra kendinizi arabalı kovalamacanın içinde buluyorsunuz. Mermiler hava uçuşurken hayatta kalmak için büyük bir çaba sarf etmeye başlıyorsunuz. Bu görevden sonra eğer oyunu beğenirseniz satın alma işlemi gerçekleştirerek MindsEye'ı tam olarak deneyimleyebilirsiniz.

MindsEye Nasıl Bir Oyun?

MindsEye, GTA benzeri oyunlar arasında yer alıyor. Bu tek oyunculu oyunda geçmişe dair hatıraları çok net olmayan eski bir asker Jacob Diaz'ı yönetiyoruz. Oyunda çeşitli görevleri tamamlayarak karakterimizin geçmişini açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz ancak bu süre boyunca karşınıza çok tehlikeli düşmanlar çıkıyor. Bu nedenle son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor.

MindsEye Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Kullanılabilir Depolama Alanı: 70 GB (SSD gerekli)

MindsEye Önerilen Sistem Gereksinimleri