En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 13 Yıllık Oyun Yükselişte

Steam'de en çok satılan oyunlar, SteamDB'nin yeni verileri yayınlamasıyla birlikte netlik kazandı. 25 Kasım ile 2 Aralık tarihlerini kapsayan yeni rapora göre 13 yıl önce piyasaya sürülen bir tır sürme oyunu yeniden yükselişe geçti. Battlefield 6'nın en büyük rakibi ise zirveden inmek bilmiyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (25 Kasım - 2 Aralık)

Embark Studios tarafından geliştirilen Arc Raiders, Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satılan oyunlar arasında zirvede yer aldı. Üçüncü şahıs bakış açısı ile oynadığımız bu oyunda hem robotlara hem diğer hayatta kalanlarla mücadele ediyoruz. Bu kaotik ortamda yaşamımızı sürdürmek için tehlikelerle dolu yeryüzüne çıkıp ganimet topluyor, ekipman üretiyor ve becerilerimizi geliştiriyoruz.

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 6, bu hafta en çok satılan ikinci oyun oldu. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen bu FPS oyununda hem tek oyunculu bir mod hem çok oyunculu mod bulunuyor. Çok oyunculu modda destek ve mühendis gibi çeşitli sınıflar mevcut.

Mount & Blade II: Bannerlord, listenin üçüncü sırasında konumlandı. TaleWorlds tarafından geliştirilen bu aksiyon noyunu, size çok büyük bir dünya sunuyor. Kendi karakterinizi oluşturup kendi hikâyenizi yazabiliyorsunuz. İster ticaret yapabiliyor ister haydutların peşine takılabiliyor isterseniz de kendi krallığınızı kurabiliyorsunuz.

En çok satılan dördüncü oyun, EA Sports FC 26 oldu. Serinin önceki oyunlarına göre birçok yenilikle birlikte gelen bu oyun, son derece gerçekçi bri futbol deneyimi sunuyor. Türkçe spiker desteğine de sahip olan oyunda kendi kariyerinizi ilerletebiliyor, arkadaşlarınızla bir olup güçlü takımları yenmeye çalışabiliyor veya arkadaşınıza meydan okuyabiliyorsunuz.