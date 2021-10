Minecraft Kurbağa Güncellemesi Yakında Geliyor

Yeni Minecraft kurbağa güncellemesi ile başarılı video oyununa eklenecek hayvan açıklandı. Mojang, etkinlik esnasında "The Wilds" olarak isimlendirilen güncelleme ile ilgili bazı önemli bilgiler paylaştı. Oyuna gelecek büyük güncellemeye dair detaylar haberimizde.

Yeni Minecraft Kurbağa Güncellemesi Oyuna Hangi Hayvanı Getirecek?

Mojang, Minecraft Live isimli bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte bir sonraki büyük güncelleme ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre "The Wilds" olarak isimlendirilen büyük güncelleme, popüler video oyununa kurbağa ekleyecek.

Oyundaki kurbağaların barışçıl olacağı belirtildi. Kurbağalar, Minecraft tarihindeki ilk soğukkanlı canlı olacak. Söz konusu hayvanların yaşadıkları çevrenin sıcaklığına bağlı olarak farklı renklerde olabilecek. Farklı renkteki kurbağaların farklı özelliklere sahip olacağı belirtildi fakat bu özelliklerin neler olacağına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununa güncelleme ile birlikte Mangrov Bataklığı biyomu da eklenecek. Şirket tarafından yapılan açıklamada, başarılı video oyununa büyük güncellemenin ne zaman geleceği de belirtildi.

Açık dünya temasına sahip popüler video oyunu Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, The Wilds isimli yeni güncellemenin 2022 yılında yayımlanacağını duyurdu. Stüdyo ayrıca Minecraft'ın hem Java hem de Bedrock sürümlerinin kasım ayında Xbox Game Pass üzerinden oynanabileceğini açıkladı.

Star Wars Gezegenleri Minecraft Haritası Olarak Tasarlandı

Bazı Star Wars gezegenleri, Minecraft haritası olarak tasarlandı. İşinde başarılı bir harita yapımcısı, Yıldız Savaşları'nın akıllara durgunluk verecek güzellikteki gezegenlerini Minecraft'a getirmek için kollarını sıvadı ve video oyununa daha şimdiden pek çok gezegeni getirmeyi başardı.

Minecraft topluluğu daha önce birçok harita tasarladı. Bu haritalar sayesinde Half-Life, The Witcher, Doom, Stardew Valley ve Breath of the Wild gibi video oyunlarıyla bütünleşmiş haritalar Minecraft'a getirildi. Görünüşe bakılacak olursa topluluk için sırada Yıldız Savaşları'nın gezegenleri var.

Tasarımcı, Tatooine ve Coruscant'i yapmasının 1 yıl gibi bir süre aldığını belirtiyor. Bu, harita tasarımcısının bütün Star Wars galaksisinin yakın bir zamanda Minecraft'a getiremeyeceği anlamına geliyor.

Star Wars gezegenleri Minecraft haritası olarak yapılmaya devam ediliyor. Bu süre içerisinde Vistachess'ın gezegen gezegen ilerlemelerini takip etmek istiyorsanız harita yapımcısının haritalarının videolarına YouTube kanalından ya da Reddit paylaşımlarının yer aldığı hesabından göz atabilirsiniz.