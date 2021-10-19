Minecraft Oyuncu Koltuğu Resmi Olarak Duyuruldu

Minecraft oyuncu koltuğu tanıtıldı. Gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte koltuğun fiyatı da belli oldu. Minecraft Live etkinliği esnasında tanıtılan koltuk, sahip olduğu tasarım ile dikkat çekiyor. Creeper temasına sahip olan koltuk ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Minecraft Oyuncu Koltuğu Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Mojang, Minecraft Live 2021 etkinliği esnasında tasarımı ve fiyatı ile ön plana çıkan bir oyuncu koltuğu duyurdu. Şirket, Minecraft Edition TITAN Evo 2022 olarak isimlendirilen koltuk için SecretLab ile iş birliği gerçekleştirdi.

Yeşil ve siyah renklerden oluşan oyuncu koltuğunun ön yüzeyinde Creeper isimli karakterin görseli bulunuyor. Koltuğun ön ve arka yüzeylerinde "Secret Lab" logosu yer alıyor. Arka kısımda ayrıca Minecraft logosu mevcut.

Minecraft Edition TITAN Evo 2022'de SoftWaeve Plus olarak adlandırılan bir kumaş teknolojisi yer alıyor. Bu kumaş teknolojisinin diğer kumaşlara kıyasla daha fazla dayanıklı olduğu belirtiliyor. Ayrıca konfor da ön planda tutuluyor. Böylece kullanıcı deneyiminin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçiliyor.

Oyuncu koltuğunda üç farklı model bulunuyor. Minecraft Edition TITAN Evo 2022'nin küçük ve normal boyutu 499 dolar, XL olarak isimlendirilen büyük boyutu ise 549 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. Secretlab web sitesi üzerinden ön siparişte olan koltukta bazı özelleştirme seçenekleri mevcut. Ön sipariş verilen ürünlerin 16 Aralık 2021 veya daha erken bir tarihte gönderileceği açıklandı.

Yeni Minecraft Güncellemesi ile Oyuna Kurbağa Eklenecek

Mojang stüdyosu, düzenlenen etkinlikte bir sonraki büyük güncelleme ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre "The Wilds" olarak isimlendirilen büyük güncelleme, popüler video oyununa kurbağa ekleyecek.

Oyundaki kurbağaların barışçıl olacağı belirtildi. Kurbağalar, Minecraft tarihindeki ilk soğukkanlı canlı olacak. Söz konusu hayvanların yaşadıkları çevrenin sıcaklığına bağlı olarak farklı renklerde olabilecek. Farklı renkteki kurbağaların farklı özelliklere sahip olacağı belirtildi fakat bu özelliklerin neler olacağına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununa güncelleme ile birlikte Mangrov Bataklığı biyomu da eklenecek. Açık dünya temasına sahip popüler video oyunu Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, The Wilds isimli yeni güncellemenin 2022 yılında yayımlanacağını duyurdu. Stüdyo ayrıca Minecraft'ın hem Java hem de Bedrock sürümlerinin kasım ayında Xbox Game Pass üzerinden oynanabileceğini açıkladı.