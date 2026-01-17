Minecraft'a Yaş Doğrulama Zorunluluğu Geliyor

Minecraft'a yaş doğrulama özelliği geliyor. Microsoft'un kısa süre önce oyuna dahil edeceği yeni özellikle birlikte oyuncular, sohbet ve diğer sosyal özellikleri kullanabilmek için 18'den büyük olduklarını ispatlamak zorunda kalacak. Çok yakında İngiltere'de başlayacak olan uygulamanın zamanla diğer ülkelerde de devreye sokulması bekleniyor.

Minecraft, Yaş Doğrulama Yapmayan Kullanıcıların Deneyimi Kısıtlanacak

Minecraft ve Roblox gibi oyunlar, "çocuk" diyebileceğimiz genç yaştaki oyuncular arasında oldukça popüler. Ne yazık ki bu durum bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Çocukları hedef almak isteyen kişiler, oyunlar aracılığı ile onlara ulaşıyor.

Örneğin Türkiye'nin uyguladığı Roblox yasağının arkasında da bu gibi durumlar yatıyor. Yasakların sorunlara çözüm olmadığını bilen İngiltere'de ise farklı bir çalışma yapılıyor. Hükümet, Minecraft gibi oyunlarda yaş doğrulama sistemini zorunlu hale getirmiş durumda.

Bu doğrultuda harekete geçen Microsoft ise, Şubat 2026'dan itibaren "yetişkin" statüsündeki Minecraft hesaplarında kimlik doğrulama yapmaya başlayacak. Aslında Minecraft'ta halihazırda çocukları korumak adın koyulmuş pek çok kısıtlama söz konusu.

Ancak kullanıcılar basitçe doğum tarihi bölümünde yalan söyleyerek bu engelleri aşabiliyor. Yeni sistem ise buna izin vermeyecek. Bu doğrultuda çocuklara hitap eden online oyunların sosyal özelliklerinden sadece 18 yaşını doldurmuş oyuncular faydalanabilecek.

Söz konusu özelliklerden faydalanmak isteyene kullanıcılar, Microsoft hesaplarına bağlı e-posta adreslerine gönderilen talimatları izleyerek doğrulama yapabilecekler. Kullanıcılara ait veriler saklanmayacak ve yaş doğrulama yaptıktan sonra silinecek. Belirtmekte fayda var ki bu durum oyun deneyimini etkilemeyecek.

Yaş doğrulaması yapamayan oyuncular, normal bir şekilde Minecraft oynamaya devam edecek. Ancak çevrim içi haritalarda chat üzerinden sohbet etme gibi özellikleri kullanamayacak. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu uygulama şimdilik İngiltere ile sınırlı olacak. Yine de bunun böyle kalması beklenmiyor.

İngiltere, çocuklara hitap eden online oyunların sıkı denetlenmesi gerektiğine inanan tek ülke değil. Belirttiğimiz üzere Türkiye'nin de bu doğrultuda attığı bazı adımlar var. Minecraft'ın arkasındaki şirket Microsoft, sorun yaşadığı her ülkede bu sistemi devreye alabilir.