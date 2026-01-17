Değeri 1000 TL'yi Aşan Üç Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor

Amazon, Prime Gaming yerine Luna üzerinden hizmet vermeye başladıktan sonra da ücretsiz oyun vermekten vazgeçmedi. Uzun bir süredir abonelerine bedava oyun dağıtan şirket, şimdi de toplam değeri 1000 TL'nin üzerinde olan üç oyunu hiçbir şekilde ödeme yapmadan almayı mümkün hâle getirdi.

Amazon, Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Amazon tarafından Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Brigador: Up-Armored Edition, Gunslug: Rogue Tactics ve DeathKeep yer alıyor. Hâlihazırda bir Prime aboneliği olan herkes, söz konusu oyunlara Amazon Luna web sitesi üzerinden erişim sağlayabiliyor. Daha sonra oyunu alma işlemini gerçekleştirebiliyor.

Kampanya, Brigador: Up-Armored Deluxe ve DeathKeep için 18 Şubat 2026, Gunslugs: Rogue Tactics içinse 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar eğer oyunların kodunu alıp kütüphanenize eklerseniz tamamen size ait olacaklar ve dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabileceksiniz.

Aksiyon oyunları arasında yer alan Brigador: Up-Armored Edition, yıkılabilir çevre unsurları ile ön plana çıkıyor. Grafikleri dolayısıyla nostaljik hissettiren oyunda çeşitli araçları kullanmak mümkün. Gunslug: Rogue Tactics ise iki boyutlu platform oyunu. Hem gizli bir şekilde ilerlenebiliyor hem her tarafı yıkarak yüksek tempolu bir deneyim elde edebiliyorsunuz. DeathKeep ise karşınıza 30'dan fazla canavarın çıktığı, tehlikeli tuzaklarla karşı karşıya geldiğiniz bir oyun olarak türünün en iyileri arasında yer alıyor.

DeathKeep Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Windows 7 ve üstü İşlemci: 1.8 GHz hızına sahip bir işlemci

1.8 GHz hızına sahip bir işlemci RAM: 512 MB

512 MB Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu bir ekran kartı

DirectX 7 ile uyumlu bir ekran kartı DirectX: Sürüm 7.0

Sürüm 7.0 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Gunslug: Rogue Tactics Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

Windows 7 ve üstü İşlemci: 2.0 GHz hızına sahip çift çekirdekli bir işlemci

2.0 GHz hızına sahip çift çekirdekli bir işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: OpenGL 2.1 desteğine sahip Intel HD 3000 ya da daha üstü

OpenGL 2.1 desteğine sahip Intel HD 3000 ya da daha üstü Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Brigador: Up-Armored Edition Minimum Sistem Gereksinimleri