Değeri 1000 TL'yi Aşan Üç Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor
Normalde Steam'de almak istediğinizde 1.122 TL ödemeniz gereken üç oyun Amazon Prime abonelerine bedava oldu. İşte merak edilen bütün detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Brigador: Up-Armored Edition, Gunslug: Rogue Tactics ve DeathKeep, Amazon Prime abonelerine ücretsiz oldu.
- Brigador: Up-Armored Edition ve DeathKeep, 18 Şubat 2026'ya kadar ücretsiz alınabiliyor.
- Gunslug: Rogue Tactics'in bedava olarak alınabileceği son tarih, 15 Nisan 2026 olarak açıklandı.
Amazon, Prime Gaming yerine Luna üzerinden hizmet vermeye başladıktan sonra da ücretsiz oyun vermekten vazgeçmedi. Uzun bir süredir abonelerine bedava oyun dağıtan şirket, şimdi de toplam değeri 1000 TL'nin üzerinde olan üç oyunu hiçbir şekilde ödeme yapmadan almayı mümkün hâle getirdi.
Amazon, Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?
Amazon tarafından Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında Brigador: Up-Armored Edition, Gunslug: Rogue Tactics ve DeathKeep yer alıyor. Hâlihazırda bir Prime aboneliği olan herkes, söz konusu oyunlara Amazon Luna web sitesi üzerinden erişim sağlayabiliyor. Daha sonra oyunu alma işlemini gerçekleştirebiliyor.
Kampanya, Brigador: Up-Armored Deluxe ve DeathKeep için 18 Şubat 2026, Gunslugs: Rogue Tactics içinse 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar eğer oyunların kodunu alıp kütüphanenize eklerseniz tamamen size ait olacaklar ve dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabileceksiniz.
Aksiyon oyunları arasında yer alan Brigador: Up-Armored Edition, yıkılabilir çevre unsurları ile ön plana çıkıyor. Grafikleri dolayısıyla nostaljik hissettiren oyunda çeşitli araçları kullanmak mümkün. Gunslug: Rogue Tactics ise iki boyutlu platform oyunu. Hem gizli bir şekilde ilerlenebiliyor hem her tarafı yıkarak yüksek tempolu bir deneyim elde edebiliyorsunuz. DeathKeep ise karşınıza 30'dan fazla canavarın çıktığı, tehlikeli tuzaklarla karşı karşıya geldiğiniz bir oyun olarak türünün en iyileri arasında yer alıyor.
DeathKeep Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü
- İşlemci: 1.8 GHz hızına sahip bir işlemci
- RAM: 512 MB
- Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu bir ekran kartı
- DirectX: Sürüm 7.0
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Gunslug: Rogue Tactics Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü
- İşlemci: 2.0 GHz hızına sahip çift çekirdekli bir işlemci
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: OpenGL 2.1 desteğine sahip Intel HD 3000 ya da daha üstü
- Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
Brigador: Up-Armored Edition Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista ve üstü
- İşlemci: 2.6 GHz ya da daha hızlı çift çekirdekli bir işlemci
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon 5770 / NVIDIA GTX 460 veya daha üstü
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan