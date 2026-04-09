T10F'te Var! Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 Finalistleri Belli Oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından her yıl belirlenen Türkiye'de yılın otomobili yarışmasının finalistleri belli oldu. 2025 ve 2026 yılına damga vuran modellerin yer aldığı finalistler listesinde hem yerli hem de yabancı pek çok otomobil yer aldı. Peki Türkiye'de Yılın Otomobili Finalistleri 2026 listesinde hangi modeller yer alıyor. İşte detaylar...

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre 33 aday arasından finale kalan modeller netleşti. Final listesinde hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçeneklerine sahip modeller bulunuyor. Ancak listenin genelinde elektrikli dönüşümün etkisi açık şekilde görülüyor.

Finale kalan modeller şu şekilde sıralandı:

Elektrikli Otomobiller Daha Fazla Öne Çıkıyor!

Bu yılki finalist listesinde özellikle elektrikli modellerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. BMW iX3, BYD Sealion 7, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA ve Togg T10F tamamen elektrikli altyapıya sahip modeller olarak öne çıkıyor. Bu durum Türkiye otomobil pazarında elektrikli dönüşümün hızlandığını gösteren önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Final listesinde yer alan Citroen C5 Aircross ve Renault Clio ise içten yanmalı veya hibrit seçenekleriyle daha geleneksel segmenti temsil ediyor. Böylece yarışmada hem yeni nesil elektrikli modeller hem de geleneksel otomobiller karşı karşıya gelecek.

2025 Yılında Türkiye'de Yılın Otomobili Hangi Model Olmuştu?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili 2025 yarışmasının kazananı BYD Seal U olmuştu. Model, Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla toplam 2 bin 690 puan alarak birinci sırada yer aldı. En yakın rakibi Kia EV3 ise yalnızca 20 puan farkla ikinci olmuştu.

Editörün Yorumu

Final listesine bakıldığında elektrikli modellerin açık üstünlüğü dikkat çekiyor. Özellikle Togg T10F, BYD Sealion 7 ve Mercedes CLA gibi modeller yarışın favorileri arasında gösterilebilir. Ancak Türkiye’de satış başarısı ve erişilebilirlik faktörü düşünüldüğünde Renault Clio gibi modeller de sürpriz yapabilir. Zira Clio hem satış rakamlarındaki başarısı hem de yeni nesli ile birlikte sunmaya başladığı üst segment özellikler otomobilin aldığı oyları büyük oranda etkileyebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...