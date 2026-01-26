32 GB RAM'e Sahip Güçlü Bilgisayar Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırttı

Bütçe dostu mini PC'ler arasına yeni bir model daha katıldı. Minisforum, AI X1 Pro-470 isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayar, 32 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Minisforum AI X1 Pro-470 Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 470

AMD Ryzen AI 9 HX 470 Ekran Kartı: Radeon 890M

Radeon 890M RAM: 32 GB

32 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Bağlantı: Wi-Fi 7, Oculink, USB4

Mini bilgisayar gücünü AMD Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemc, dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek içeriyor. Zen 5 çekirdkeleri 5.2 GHz, Zen 5c çekirdekleri ise 3.3GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Minisforum AI X1 Pro-470'de 32 GB RAM DDR5 5600 MHz ve 1 TB SSD bulunuyor. Kullanıcılar daha sonra RAM ve depolama kapasitesini arttırabiliyor. Ekran kartı tarafında ise entegre Radeon 890M GPU mevcut. Bu GPU 3.1GHz hıza ulaşabiliyor. Bu, bir önceki nesil olan HX 370'deki 880M GPU'ya kıyasla 200 MHz'lik bir artış anlamına geliyor.

Bilgisayar Wi-Fi 7 desteği sayesinde yüksek hızda kablosuz internet bağlantısı sağlıyor. Portlar arasında bir adet HDMI, bi adet Display Port 2.0, iki adet USB4, bir adet 3,5 mm kombo jack, iki adet 2.5 Gigabit ethernet portu, iki adet USB Type A (USB3.2 Gen2), bir adet USB Type A (USB 2.0) ve daha birçok port yer alıyor.

Minisforum AI X1 Pro-470 Fiyatı

Minisforum AI X1 Pro-470 için 759.90 dolar (32.964 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bilgisayarın 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 1.360 dolar (58.990 TL) fiyata satılıyor. 195 x 195 x 47,5 mm boyutlarında olan mini bilgisayar, yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında. Bilgisayar, bu sayede gün içinde çok rahat bir şekilde taşınabiliyor.